Adobe Firefly : Créez votre propre IA qui imite votre style artistique

Adobe ouvre une nouvelle étape dans sa stratégie IA. Le groupe lance en bêta publique ses Firefly Custom Models, des générateurs d’images personnalisables capables d’apprendre un style visuel, un univers graphique ou une cohérence de personnage à partir des propres assets d’un créateur ou d’une marque.

Adobe présente cette nouveauté comme un moyen de produire à grande échelle sans perdre l’identité visuelle qui rend un travail reconnaissable.

Une IA qui ne part plus de zéro à chaque projet

L’ambition du produit est très claire : éviter aux équipes créatives de reconstruire leur langage visuel à chaque nouvelle campagne. Une fois entraîné, le modèle personnalisé peut être réutilisé sur plusieurs briefs, projets ou séries d’images, tout en conservant des éléments comme le trait, la palette de couleurs, la lumière, ou encore les caractéristiques d’un personnage.

Adobe précise que cette première bêta publique est optimisée pour les styles de personnages, illustrations et photographie.

Dans le discours d’Adobe, l’enjeu n’est donc pas seulement de générer plus vite. Il s’agit de rendre l’IA plus exploitable dans des workflows professionnels où la constance visuelle compte presque autant que la vitesse d’exécution.

Un modèle entraîné sur vos images, et privé par défaut

Adobe insiste aussi sur un point sensible : les modèles personnalisés sont privés par défaut. Les images utilisées pour les entraîner ne servent pas à améliorer les modèles généraux de Firefly.

C’est un message central pour un groupe qui, depuis le lancement de Firefly, cherche à se différencier par une approche présentée comme plus « commercialement sûre » que celle de certains concurrents. Adobe rappelle d’ailleurs que Firefly a été construit à partir d’un mélange de contenus sous licence et du domaine public.

Une bêta publique qui prolonge une montée en puissance plus ancienne

Cette ouverture au grand public n’arrive pas de nulle part. Adobe avait déjà présenté Firefly Custom Models en bêta privée lors d’Adobe MAX 2025, après une première présence dans le monde enterprise. À l’époque, la société expliquait déjà vouloir permettre aux créatifs de personnaliser leurs propres modèles pour générer des séries d’assets cohérentes dans leur style.

La version annoncée aujourd’hui marque donc une extension logique plutôt qu’une rupture.

Le point sensible reste le droit sur les œuvres utilisées

C’est précisément là que le sujet devient plus délicat. Adobe demande bien aux utilisateurs de confirmer qu’ils disposent des droits et autorisations nécessaires avant d’entraîner un modèle personnalisé, et que leur usage n’enfreindra ni copyright, ni droits de propriété intellectuelle, ni droit à l’image, ni vie privée. En revanche, les documents publics repérés à ce stade ne détaillent pas de mécanisme technique fort qui empêcherait en amont quelqu’un d’essayer d’entraîner un modèle sur des œuvres qui ne lui appartiennent pas.

Autrement dit, Adobe mise pour l’instant surtout sur la déclaration de responsabilité de l’utilisateur, plus que sur un verrou automatique totalement explicité publiquement. Cette nuance est importante, car elle pourrait devenir l’un des vrais points de tension autour de cette nouvelle génération d’outils créatifs.

Adobe veut transformer Firefly en infrastructure créative, pas seulement en générateur

Au fond, cette annonce confirme une évolution plus large : Adobe ne veut plus que Firefly soit perçu comme un simple générateur d’images parmi d’autres. Le groupe construit progressivement une couche de production visuelle réutilisable, branchée sur les besoins des marques, des studios et des équipes créatives qui doivent produire beaucoup, vite, mais sans diluer leur identité.

Et c’est sans doute là que Firefly Custom Models devient stratégiquement intéressant : l’IA n’est plus seulement un outil d’inspiration, elle devient un actif de continuité visuelle. Cette dernière phrase relève d’une analyse fondée sur le positionnement produit affiché par Adobe.