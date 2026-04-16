Adobe passe à une étape beaucoup plus ambitieuse avec Firefly. Avec son nouveau Firefly AI Assistant, l’éditeur ne se contente plus d’ajouter des fonctions génératives à ses logiciels : il cherche désormais à unifier Photoshop, Premiere, Lightroom, Illustrator et Express derrière une seule interface conversationnelle.

Le principe est simple sur le papier, mais stratégique dans son exécution. L’utilisateur décrit ce qu’il veut produire ou modifier, puis l’assistant se charge de piloter les étapes nécessaires à travers l’écosystème Adobe.

Selon Adobe, Firefly AI Assistant doit permettre de lancer et d’enchaîner des actions créatives depuis une interface unique, au lieu de multiplier les allers-retours entre les applications.

Creative Skills, des workflows prédéfinis pour des tâches récurrentes

Ce qui rend l’annonce intéressante, c’est la manière dont Adobe structure cette promesse. L’assistant repose sur ce que la société appelle des Creative Skills, c’est-à-dire des workflows prédéfinis pour des tâches récurrentes, comme harmoniser une série de portraits, adapter un contenu à plusieurs plateformes sociales ou automatiser certaines retouches.

Adobe explique aussi que ces skills peuvent être utilisés tels quels ou personnalisés par les créateurs eux-mêmes.

L’autre promesse clé concerne la cohérence. Adobe affirme que l’assistant peut mémoriser les préférences de l’utilisateur, ses outils favoris, ses choix esthétiques et le type de rendu qu’il privilégie, afin d’obtenir des résultats plus réguliers au fil d’un projet. C’est un point important, car l’un des défauts majeurs des outils IA actuels reste justement leur difficulté à conserver une identité visuelle stable sur des productions longues ou multi-formats.

Adobe ne s’est pas arrêté à l’assistant. L’éditeur enrichit aussi Firefly sur la partie vidéo. Son Video Editor prend désormais en charge le nettoyage automatique des dialogues, de nouveaux outils d’ajustement colorimétrique et l’accès à plus de 800 millions d’assets sous licence Adobe Stock directement depuis l’éditeur.

Cette évolution confirme que Firefly n’est plus seulement une vitrine générative, mais de plus en plus un véritable environnement de production.

Firefly évolue aussi côté vidéo et image

Côté image, Adobe ajoute également deux nouveaux outils. Precision Flow permet d’explorer différentes variations à partir d’un même prompt via un curseur, tandis que AI Markup autorise une intervention plus directe sur l’image, en dessinant pour indiquer où placer des objets, modifier la lumière ou ajouter des éléments.

Là encore, l’objectif est limpide : rapprocher l’IA d’un geste créatif plus visuel, moins abstrait et moins dépendant du prompt pur.

Une plateforme IA de plus en plus ouverte

Firefly continue aussi d’élargir son catalogue de modèles. Adobe indique que la plateforme intègre désormais Kling 3.0 et Kling 3.0 Omni, qui rejoignent plus de 30 autres modèles déjà disponibles dans l’environnement Firefly. L’entreprise insiste donc sur une logique d’ouverture et de choix, plutôt que sur une dépendance exclusive à ses propres modèles.

Adobe veut tuer l’interface traditionnelle

Au fond, ce lancement raconte quelque chose de plus profond qu’une simple nouveauté produit. Adobe cherche à faire glisser la création assistée par IA d’une logique d’outil vers une logique d’orchestration.

L’enjeu n’est plus seulement de générer une image ou de nettoyer un clip, mais de permettre à l’IA de comprendre une intention créative, puis de la traduire dans plusieurs logiciels sans casser le flux de travail.

Reste évidemment la question essentielle : est-ce que cela fonctionne aussi bien qu’annoncé ? C’est là que la prudence s’impose. Adobe promet beaucoup, notamment sur la cohérence des résultats et la fluidité entre applications, deux sujets sur lesquels les démos sont souvent plus convaincantes que l’usage réel. Pour l’instant, Firefly AI Assistant ressemble à une vision très ambitieuse de la création pilotée par l’intention. La vraie mesure de son importance viendra quand les créateurs verront s’il peut réellement réduire la complexité, sans réduire leur contrôle.