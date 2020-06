Photoshop permet de sélectionner les cheveux d’un sujet humain en un seul clic

Hier, Adobe a mis à jour tout un tas de produits, avec un tas de nouvelles fonctionnalités. Mais, il y en a une qui se démarque de manière importante. En effet, l’intelligence artificielle de Photoshop peut désormais prendre en charge l’une des tâches d’édition manuelle les plus fastidieuses.

Si la fonction de sélection de sujets de Adobe Photoshop existe depuis un certain temps déjà, ce n’est que maintenant que l’on peut vraiment sélectionner les cheveux d’un sujet humain. C’est l’une des parties les plus difficiles de l’expérience d’un utilisateur de Photoshop, et certainement l’une des activités les plus longues qu’une personne puisse entreprendre. Adobe a fait en sorte que tout le processus fonctionne comme un jeu d’enfant.

Adobe a publié le « plus grand lot de fonctionnalités depuis la conférence Adobe MAX en novembre 2019 ». Il y a beaucoup de choses à énumérer, mais évoquons les cheveux… Adobe suggère qu’ils ont injecté une toute nouvelle « technologie d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique Sensei pour obtenir des résultats de sélection automatique incroyables ».

Ce système récemment mis à jour utilise l’énorme collection d’images d’Adobe et les données d’images apprises pour analyser la photo que vous êtes en train d’éditer. Une fois qu’il a identifié les différentes parties de la photo, il peut sélectionner ce qu’il croit être le « sujet » du fichier. Vous trouverez ci-dessous un exemple de ce que cela signifiait à la fin de l’année 2019.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, certes le sujet a été sélectionné, mais il a sélectionné beaucoup plus que ce qui était absolument nécessaire. Quand vous avez des cheveux, vous avez un sujet dont les pixels photographiés sont subjectifs. Vous avez des zones qui pourraient représenter les cheveux, et des zones qui pourraient être simplement ombragées à cause des cheveux. Ce système décide de ce qui est quoi à un niveau jamais atteint auparavant dans Photoshop.

En 2020, avec cette mise à jour publiée, le système de « Sélection du sujet » est en avance sur son temps. C’est toujours une machine — elle n’est pas absolument parfaite — mais c’est la meilleure que nous ayons jamais vue.

De multiples nouveautés

L’accent mis sur les cheveux ici va considérablement améliorer la façon dont nous sommes capables d’éditer des photos — au moins la vitesse à laquelle nous sommes capables d’éditer des photos. Cette mise à jour est disponible dans Photoshop accessible depuis le Creative Cloud. Ouvrez Adobe Creative Cloud et appuyez sur le bouton de mise à jour.

Parmi les autres nouveautés annoncées, citons un nouvel outil de teinte locale dans Lightroom, et une refonte de l’aspect Lightroom pour Adobe Camera RAW. Photoshop pour iPad pourra désormais ouvrir facilement des photos de Lightroom grâce à un nouveau bouton “envoyer à Lightroom”. Cette option permet de passer de Lightroom à Photoshop, puis de nouveau à la version iPad, comme sur un ordinateur de bureau.