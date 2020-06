Le Lenovo Flex 5G est le premier ordinateur portable doté de la 5G

Les systèmes Windows complets fonctionnant sur une architecture ARM sont encore assez rares. Mais lorsqu’ils arrivent, ils ont tendance à venir avec des données mobiles intégrées — après tout, ils fonctionnent essentiellement sur les composants d’un smartphone gonflé à bloc. C’est le cas avec le Lenovo Flex 5G, le premier appareil de la société à intégrer la technologie sans fil 5G. Il sera disponible auprès de l’opérateur mobile Verizon (du moins aux États-Unis) à partir du jeudi 18 juin.

Annoncé au CES 2020, le Flex 5G (Yoga 5G sur certains autres marchés) semble analogue au Yoga C630, le premier portable de Lenovo alimenté par une puce Snapdragon. Il possède le même écran de 14 pouces d’une résolution 1080p, le même facteur de forme convertible « Yoga », et une configuration de châssis et de port très similaire.

Sous le capot se trouve un processeur Snapdragon 8cx — ce qui en fait l’un des premiers ordinateurs portables à être équipé du dernier processeur pour ordinateur portable de Qualcomm, qui comprend un CPU ARM octa-core de 65 bits et un GPU Adreno 680, avec 256 Go de stockage et 8 Go de mémoire vive pour cadencer le tout.

Lenovo précise que la batterie de 60 wH peut durer jusqu’à 24 heures, ce qui ne serait pas une surprise pour un tel ordinateur. La question est de savoir s’il tiendra aussi longtemps une fois que vous aurez commencé à utiliser le modem 5G, qui est réputé pour être énergivore, est une autre question. Mais le communiqué de presse indique qu’il s’agit du « plus petit module 5G de l’industrie », donc peut-être que c’est aussi mieux pour la longévité. Il est également compatible avec les normes mmWave et sub-6GHz.

Le reste des spécifications du Flex 5G sont par ailleurs ordinaires : un écran IPS multitouch de 14 pouces d’une résolution de 1 920 x 1 080 pixels, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, deux ports USB-C, une prise casque, et un lecteur d’empreintes digitales.

Idéal pour les nomades

Bien évidemment, ce n’est pas le portable à acheter si vous avez besoin de puissance de cri, parce que Windows 10 on ARM n’est pas doué pour exécuter certaines applications de bureau comme Photoshop. Mais si vous avez besoin d’une connectivité démentielle sans avoir à chercher un point d’accès WiFi, avec des options « à l’épreuve du temps » pour les cas où la couverture 5G s’étend sur plus de quelques pâtés de maisons dans les grandes villes, c’est peut-être une option intéressante – bon autant dire de suite qu’en France c’est inutile.

Verizon et Lenovo vendront le Flex 5G pour la somme de 1 400 dollars, avec une option de paiement sur 24 mois. En prime, il est accompagné d’une année de service Microsoft 365.