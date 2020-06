WhatsApp va se doter d’une option de recherche par date et d’autres

La bataille pour les applications de messagerie instantanée vient de s’intensifier. À peine un jour après que Snapchat ait annoncé une série de nouvelles offres lors de son Partnership Summit virtuel, des nouvelles ont commencé à filtrer sur les tests de WhatsApp. En effet, WhatsApp travaille sur une poignée de nouvelles fonctionnalités en coulisses. Comme l’a indiqué WABetaInfo, un informateur fiable de WhatsApp, certaines des futures fonctionnalités sont la possibilité de rechercher par date entre autres.

En outre, cela permettrait aux utilisateurs d’identifier les messages en utilisant des dates. Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité vous permettra de filtrer et de rechercher des messages à partir d’une date particulière — une fonctionnalité qui est présente dans les alternatives populaires de WhatsApp comme Telegram depuis un certain temps déjà.

WhatsApp affichera une nouvelle icône de calendrier dans la page de recherche du chat une fois que la fonction sera opérationnelle. En appuyant sur l’icône du calendrier, vous ouvrirez un sélecteur de date que vous pourrez utiliser pour filtrer les messages.

Bien que WABetaInfo ait repéré cette fonctionnalité sur iOS, on peut s’attendre à ce que la société la rende également disponible sur Android. Cela dit, il faut noter que la fonctionnalité n’est encore disponible sur aucune des plateformes.

Refonte de l’utilisation du stockage

Mais ce n’est pas tout. WhatsApp cherche également à désencombrer la section « Utilisation du stockage ». Elle sera divisée en deux sections : « Fichiers volumineux » et « Fichiers transférés ». Oui, vous pouvez enfin supprimer en masse toutes ces images et vidéos transférées en quelques clics. Une fois que vous êtes dans l’une de ces nouvelles sections, vous avez la possibilité de trier par plus récent, plus ancien et par taille.

Apparemment, WhatsApp vous permet également de supprimer tous les messages, sauf ceux qui sont identifiés comme suivi dans un chat. Cela peut être utile pour effacer l’historique des conversations tout en conservant tous les messages essentiels sauvegardés.

En outre, la société ajoutera la possibilité d’effacer tous les supports, à l’exception des messages suivis, dans la nouvelle section « Utilisation du stockage ».

Recherche d’images sur le Web pour iOS

Si les utilisateurs de la version bêta de WhatsApp ont la possibilité de vérifier les messages transférés en effectuant des recherches sur le Web, la société prévoit de déployer la même chose pour les images. Vous pourrez ainsi savoir si une image a été modifiée ou s’il s’agit d’une ancienne image qui n’est diffusée que pour faire des ravages en période de crise.

Au cas où vous ne le sauriez pas, la fonction de recherche de messages sur le Web effectue une recherche rapide sur Google afin que vous puissiez obtenir un bref contexte pour juger de la légitimité du message transmis.

Nouvelle couleur de bulle de chat en mode sombre

Bien que WhatsApp ait finalement introduit le mode sombre, la sélection globale des couleurs n’est pas quelque chose que les amateurs de mode sombre approuveraient. Il semble que la société expérimente une nouvelle teinte de vert plus claire (voir photo ci-dessous) pour tenter de rectifier le tir.

Toutes les fonctionnalités d’information mentionnées par WABetaInfo seraient en cours de test et pourraient subir de multiples modifications avant d’être réellement déployées sur WhatsApp. Ce sont donc toutes les nouvelles fonctionnalités qui devraient arriver à WhatsApp dans les prochains mois. Quelle fonctionnalité êtes-vous impatient d’essayer ?