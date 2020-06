Les détails clés de la Galaxy Watch 3 divulgués en ligne

Samsung devrait dévoiler sa nouvelle génération de wearables dans quelques semaines, avant le lancement prévu du Galaxy Note 20 le 5 août. Bien que nous n’ayons rien entendu de révolutionnaire sur la prochaine smartwatch de la société, la Galaxy Watch 3 suscite toujours une certaine curiosité en raison de son retour à un ancien design.

Samsung travaillerait sur sa dernière série de smartwatches, la Galaxy Watch 3. Le nom inhabituel y fait presque allusion, en choisissant d’aller avec le chiffre trois pour suggérer la continuité avec la Galaxy Watch Active 2 tout en laissant tomber la partie « Active ».

Avant le lancement, des informations clés sur la prochaine smartwatch ont été divulguées sur la toile. La Galaxy Watch 3 sera disponible en 41 mm et 45 mm et l’appareil sera disponible en acier inoxydable et en titane, rapporte SamMobile.

En outre, le rapport souligne que la smartwatch sera dotée d’un stockage interne de 8 Go et qu’elle prendra en charge la connectivité LTE et GPS. La Galaxy Watch 3 sera certifiée IP68, ce qui la rendra étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur pendant 10 minutes. Elle est également certifiée MIL-STD-810G.

De plus, le rapport souligne que la montre connectée sera dotée d’une bague tournante, qui était absente des montres connectées Galaxy Watch Active et Galaxy Watch Active 2. Le rapport mentionne que la variante de 41 mm sera dotée d’un écran de 1,2 pouce, tandis que la version de 45 mm sera dotée d’un écran de 1,4 pouce. La variante de 41 mm mesurera 45 x 46,2 x 11,1 mm, tandis que la variante de 45 mm mesurera 41 x 42,5 x 11,3 mm. La smartwatch sera équipée d’une protection DX Gorilla Glass pour Corning.

Un look à la Galaxy Watch Active 2

La prochaine smartwatch sera également équipée d’un capteur d’électrocardiogramme (ECG). Elle sera équipée de 9 photodiodes de lecture du pouls et permettra également de surveiller la pression artérielle. Les variantes de 41 mm et 45 mm ont une batterie respectivement de 247 mAh et 340 mAh. La smartwatch aura 1 Go de mémoire vive sur les deux variantes et fonctionnera sous Tizen OS 5,5 dès sa sortie de l’emballage.

Dans l’ensemble, la Galaxy Watch 3 ressemble à une Galaxy Watch Active 2, mais en plus petit et sans doute plus classe, abandonnant le design sportif de cette dernière pour quelque chose de plus formel.