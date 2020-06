La date de sortie du Xiaomi Mi Band 5 est confirmée et la première image a été diffusée

La rumeur veut que le Xiaomi Mi Band 5 soit une alternative abordable aux dispositifs de Fitbit, avec de nombreuses fonctionnalités et à un prix bien inférieur. Mais, ce ne sera plus une simple rumeur pendant longtemps, car la société a révélé que le Mi Band 5 sera annoncé le 11 juin.

Cette date a été publiée sur Weibo par un des comptes officiels de Xiaomi, et bien que la publication n’ait pas révélé grand-chose d’autre, une fuite a fait part de certains détails.

Xiaoyi MAX, également publié sur Weibo, a affirmé que le Xiaomi Mi Band 5 aura une « fonction de caméra à distance », ce qui signifie probablement que vous pouvez l’utiliser pour contrôler l’obturateur de la caméra de votre smartphone.

Parallèlement à cette affirmation, ils ont également partagé un rendu qui semble être dédié à une campagne de marketing officielle. Il montre ce qui semble être le Xiaomi Mi Band 5 en noir, écran éteint, avec un design très analogue à celui du Xiaomi Mi Band 4.

La source a également réitéré des choses que nous avons déjà entendues, notamment la présence d’un écran plus grand (qui serait de 1,2 pouce, contre 0,95 pouce pour le Xiaomi Mi Band 4), le support de l’assistant vocal Amazon Alexa, le NFC disponible dans le monde entier (alors que le modèle précédent ne l’offrait que dans la version chinoise), des bords plus étroits autour de l’écran et un capteur SpO2 pour mesurer la concentration d’oxygène dans le sang.

Le Mi Smart Band 5 dans le monde ?

En outre, la prochaine Mi Band 5 devrait être équipée d’une fonction d’intelligence d’activité personnelle (PAI) qui utilisera les données de fréquence cardiaque pour informer les utilisateurs du niveau d’activité souhaité pour rester en bonne santé. Enfin, il est prévu que la version mondiale du Mi Band 5, qui pourrait être connue sous le nom de Mi Smart Band 5, portera le numéro de modèle XMSH11HM.

En dehors de la date d’annonce, qui est maintenant confirmée, il est important de prendre toutes ces informations avec des pincettes. Mais si le Mi Band 5 possède toutes ces caractéristiques et que son prix est correct, il pourrait être une alternative très alléchante à un grand nombre de trackers d’activité.