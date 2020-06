Linux continue à se développer, et a augmenté sa part de marché le mois dernier

Selon de nouvelles données sur les parts de marché, Linux continue à se développer et si la même tendance se poursuit dans les prochains mois, il est probable qu’il dépassera le macOS d’Apple et deviendra la deuxième plateforme de bureau la plus utilisée au monde.

Alors que Windows reste le choix préféré de la majorité des utilisateurs, sa part de marché continue de décliner, et Linux semble être celui qui bénéficie de ce changement substantiel dans les tendances d’utilisation.

Plus précisément, Windows fonctionnait sur 86,69 % des ordinateurs de bureau du monde le mois dernier, tandis que macOS était le deuxième avec 9,68 %. Linux, en revanche, s’est assuré la troisième place avec 3,17 %.

Bien qu’à première vue la part de marché de Linux ne semble pas très importante, elle montre une augmentation continue au cours des derniers mois qui, corroborée par le déclin de Windows, réduit l’écart entre les deux systèmes d’exploitation de bureau. En avril, par exemple, Linux fonctionnait sur 2,87 % des ordinateurs du monde, tandis que Windows était le premier choix avec 86,92 %. macOS représentait 9,75 % de la part totale.

Inutile de dire que Linux a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir dépasser macOS et de s’attaquer à Windows, et tout cela prendra du temps, cela ne fait aucun doute.

Linux vs macOS vs Windows

Mais plus les gens essaieront Linux et passeront à la nouvelle version, plus le rythme de croissance de la plateforme sera rapide, et il faut donc s’attendre à une accélération de la croissance vers la fin de l’année. Le monde de Linux évolue sans aucun doute, et presque tous ceux qui utilisent Windows en ce moment peuvent trouver une distribution qui répond à leurs besoins. Mais en plus des utilisateurs à domicile, les entreprises du monde entier découvrent également les avantages d’une transition vers Linux, notamment parce qu’elles peuvent réduire les coûts de licence et mieux contrôler les logiciels qu’elles exécutent sur leurs appareils.

Il reste à voir si cette tendance se poursuivra ou non, mais pour l’instant, il est assez clair que Linux reçoit enfin l’amour qu’elle attendait depuis toujours.