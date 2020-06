La production d’iPhone 12 débuterait en juillet, pour un lancement en octobre

Si vous vous demandez quand l’iPhone 12 sera annoncé, et quand il pourrait être mis en vente, il y a une autre rumeur à ajouter à la liste qui s’allonge. Selon le dernier rapport, la production des modèles d’iPhone 12 avec un écran de 6,1 pouces commencera en juillet et août, soit plus tard que les années précédentes où la production commençait souvent vers le mois de juin.

S’il est exact, Apple pourrait ne pas respecter le lancement habituel en septembre et retarder le lancement d’un mois.

La nouvelle émane de DigiTimes, une publication fortement liée à la chaîne d’approvisionnement utilisée par les grands fabricants de smartphones, mais dont l’historique est quelque peu tacheté de fausses informations en ce qui concerne les fuites de produits et les rumeurs. Cependant, il est mieux placé pour ce type de rumeurs, et comme il existe une incertitude considérable concernant le futur lancement de la série d’iPhone 12, toutes les dates et rumeurs ont un poids.

Le rapport indique que les modèles d’iPhone 12 de 6,1 pouces seront les premiers à arriver sur les chaînes de fabrication, avant les autres nouveaux modèles attendus dans la gamme avec des tailles d’écran différentes. En raison de la production plus tardive que d’habitude, DigiTimes prévoit un lancement en octobre plutôt qu’en septembre. L’iPhone 12 Max et l’iPhone 12 Pro devraient tous deux avoir des écrans de 6,1 pouces, et entreront en production plus tôt en raison de l’utilisation de systèmes tactiles différents de ceux de l’iPhone 12 de 5,4 pouces et de l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces.

Comment cela s’inscrit-il dans le cadre des précédentes rumeurs ? De nombreuses questions se posent sur la date de lancement de la nouvelle gamme d’iPhone 2020 par Apple et sur la date à laquelle vous pourrez les acheter. Le célèbre analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a également déclaré que les nouvelles ventes d’iPhone commenceraient au plus tôt en octobre, alors qu’avant cela, d’autres rumeurs prétendaient qu’Apple envisageait de retarder le lancement de l’iPhone 12 jusqu’en 2021.

Une sortie échelonnée ?

Il est également possible qu’Apple échelonne la sortie des nouveaux smartphones si elle ne parvient pas à synchroniser la production. Elle a déjà fait quelque chose de ce genre par le passé. En 2017, elle a lancé l’iPhone X en novembre, après avoir sorti l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus en septembre.

Alors que la pandémie de coronavirus se poursuit et que la demande de nouveaux smartphones coûteux évolue, il est probable que les dates exactes de lancement ne seront pas encore fixées par Apple avant un certain temps.