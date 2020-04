Le smartphone abordable OnePlus Z pourrait être lancé en juillet

Dans les mois qui ont précédé le lancement des OnePlus 8 et 8 Pro, nous avons entendu de nombreuses rumeurs concernant un « OnePlus 8 Lite », mais cela ne s’est jamais concrétisé. Mais pour ceux qui veulent un smartphone OnePlus moins cher que les flagships récemment lancés, tout espoir n’est pas perdu. Il semble que le OnePlus 8 Lite sera lancé sur le marché comme le OnePlus Z.

Le OnePlus Z pourrait bien être la bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Android, car il se positionnerait comme un réel concurrent au nouvel iPhone SE 2020, avec des spécifications décentes à un prix très attractif. Une fuite cette semaine a laissé entendre que le OnePlus Z serait révélé et/ou publié en juillet 2020. Cela placerait le smartphone en bonne position pour perturber le calendrier 2019 de la société pour la sortie des smartphones, visant un marché qui correspondra davantage à celui après la crise mondiale, que celui des OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro.

Des fuites ont laissé entendre que le OnePlus Z utiliserait des pièces de la gamme d’appareils OnePlus de 2019, tournant le modèle de l’offre et de la demande utilisé par Apple pour créer de « nouveaux » appareils à bas prix avec de « vieilles » pièces et des puces plus récentes. Un exemple concret : l’iPhone SE (2e génération) utilise des pièces déjà présentes dans d’autres appareils, mais fonctionne avec les plus récents des nouveaux processeurs mobiles d’Apple afin de créer une proposition de valeur inégalée par les précédents smartphones d’Apple.

Le OnePlus Z a été conçu pour fonctionner avec un processeur MediaTek Dimensity 1000. Ce n’est pas très courant, mais la puissance de traitement de ce smartphone sera plus que suffisante pour l’utilisateur lambda, la cible de la marque avec cette offre. En outre, sous le capot on retrouvera 8 Go de mémoire vive (RAM) et de modèles de stockage intégrés de 128 ou 256 Go.

Le bloc de caméras du OnePlus Z correspondrait au moins à celui du OnePlus 7T. Trois caméras, toutes alignées. Au lieu d’un bloc de caméras centré à l’arrière, ce dispositif aurait les caméras installées dans un coin. Les images dans cet article ont été révélées plus tôt cette année sous le nom de OnePlus 8 Lite.

Des arguments pour convaincre

Pour surpasser les capacités de ses concurrents, le OnePlus Z serait équipé d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et un format d’image 20:9. Cela le rendrait — encore une fois — au moins aussi performant que le OnePlus 7T. En 2020, un appareil au moins aussi beau que le OnePlus 7T est considéré comme un smartphone « milieu de gamme » — en matière de coût, pas de qualité. Le OnePlus Z serait doté d’une batterie d’une capacité de 4 000 mAh avec une technologie de charge rapide de 30 T Warp. Il pourrait être certifié IP53 et être équipé de haut-parleurs stéréo.

Si l’on en croit toutes les rumeurs, le OnePlus Z devrait être un smartphone relativement bon marché et de haute qualité. Sachant que l’une des principales plaintes concernant les nouveaux OnePlus 8 et 8 Pro concerne leur prix, il pourrait être béni par les fans. Espérons que le prix sera à la hauteur de nos attentes. Rendez-vous en juillet.