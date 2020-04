Le Surface Book 3 pourrait être lancé d’un jour à l’autre

Nous savions depuis un certain temps que Microsoft apportait la touche finale au Surface Book 3, mais il semble maintenant que l’appareil pourrait obtenir le feu vert d’une minute à l’autre, puisqu’il a récemment reçu la certification de la FCC. En d’autres termes, le Surface Book 3 a passé le cap de la FCC, et a donc reçu le feu vert pour être officiellement lancé.

Un rapport de Windows Latest indique que le dépôt de la FCC fait référence à l’appareil utilisant le générique « Microsoft Corporation Portable Computing Device », mais il s’agit probablement du Surface Book 3, car il utilise un numéro de modèle différent de celui du Surface Go 2.

En plus du Surface Book 3, Microsoft devrait également lancer la Surface Go 2 dans les prochaines semaines.

Bien que le géant du logiciel soit resté jusqu’à présent très discret sur tout ce qui concerne le Surface Book 3, le dispositif devrait être annoncé en mai, en même temps que la nouvelle Surface Go et les Surface Earbuds.

Le Surface Book 3 serait évidemment accompagné de mises à niveau matérielles notables par rapport à la génération actuelle, notamment les derniers processeurs Intel Core i5 et i7 de 10e génération. De plus, l’appareil conservera son aspect actuel, c’est-à-dire qu’il sera toujours doté de sa charnière si caractéristique.

Des mises à niveau matérielles bienvenues

Le Surface Book 3 sera proposé en versions de 13,5 pouces et 15 pouces, et ce dernier devrait bénéficier d’options matérielles exclusives, notamment une option GPU plus puissante et éventuellement davantage de mémoire vive (RAM).

Les détails complets seront communiqués par Microsoft elle-même dans les semaines à venir, lorsque le Surface Book 3 devrait être mis en service. Les livraisons devraient commencer peu après l’annonce, et le géant du logiciel s’appuiera principalement sur les ventes en ligne, car les boutiques sont actuellement en difficulté en raison de la crise sanitaire actuelle. La version de base du Surface Book 3 pourrait coûter un peu plus de 1 500 dollars, selon la rumeur.