Un prétendu prototype du OnePlus 8 Lite repéré en vidéo

L’année 2020 a commencé, ce qui signifie qu’un grand nombre de nouveaux smartphones seront bientôt lancés. Bien que le nouveau Samsung Galaxy S fasse actuellement l’objet de beaucoup d’attention, n’oubliez pas la concurrence chinoise.

Cette année, OnePlus devrait lancer un trio de nouveaux téléphones phares sous la bannière OnePlus 8. Des trois, le OnePlus 8 Lite devrait être le moins cher, et une vidéo chinoise nous a donné un bon aperçu de ce qui est supposé être le OnePlus 8 Lite avec un ensemble de caméras à triple objectif.

La vidéo, hébergée sur le site vidéo chinois Bilibili, montre quatre hommes — dont le PDG de OnePlus, Pete Lau — discutant apparemment d’un certain nombre de smartphones OnePlus, contenus dans une boîte en plastique transparente. Cependant, un smartphone d’apparence inconnue est écrasé à l’avant de la boîte, et beaucoup ont suggéré qu’il s’agissait du futur OnePlus 8 Lite.

D’après ce que nous pouvons voir dans la vidéo, le OnePlus 8 Lite devrait être un smartphone assez grand, avec un module de caméra arrière à triple objectif, disposé verticalement sur le côté droit du téléphone. Des plans plus inclinés du module de caméra montrent une bosse de caméra extrêmement importante qui pourrait s’avérer être un inconvénient pour la version finale. Il est peu probable que le téléphone à côté du prétendu OnePlus 8 Lite montre l’avant du même téléphone, car on s’attend à un écran poinçonné sur le 8 Lite.

Cette conception va à l’encontre des précédentes fuites, les rendus montrant une caméra avec deux capteurs photo à l’arrière. Mais, la source de ces rendus n’a pas contesté cette dernière observation. En fait, il a même mis à jour ses rendus pour qu’ils correspondent à la nouvelle fuite. Il est donc probable que le OnePlus 8 Lite soit vraiment lancé avec trois caméras à l’arrière, plutôt que deux.

#OnePlus 8 ‘lite’ prototype spotted in a Chinese video featuring Pete Lau. The device seems pretty tall and it seems like the previously leaked CAD weren’t accurate about the Camera setup. It has a Triple Camera setup with flash on the side. I wonder how they are gonna price it. pic.twitter.com/0BVTYUzumZ

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 5, 2020