3 Retrouvez les jeux des doodles Google populaires : Oskar Fischinger

Le doodle d’aujourd’hui marque le troisième jeu de la série des « jeux des doodles Google populaires » qui ramène Oskar Fischinger. Ce doodle posté en 2017 célébrait le 117e anniversaire du cinéaste et artiste visuel Oskar Fischinger. Le but du jeu ? Créer sa propre musique, et la partager avec vos proches. Quelques minutes peuvent être nécessaires pour créer le son parfait, mais le résultat final sera satisfaisant.

La page dédiée à ce doodle indique que « La musique ne se limite pas au monde des sons. Il existe une musique du monde visuel ». Dès lors que vous cliquez sur le bon « Jouer » accessible après avoir cliqué sur le logo de Gogole sur la page d’accueil, 4 types de sons se chargent et l’écran vous indique de cliquer pour créer votre propre composition musicale visuelle. Cliquez n’importe où sur l’écran pour commencer à créer votre propre composition.

Après avoir cliqué, une chaîne animée se déplacera sur votre écran en continu et vous pourrez cliquer « n » fois pour créer votre propre musique. En haut au centre, vous trouverez une option pour changer d’instrument, la carte de musique que vous avez créée et une option pour partager votre création sur Facebook, Twitter, Google+ (qui a depuis disparu) et e-mail.

En bas de votre écran, vous trouverez un bouton de modification grâce auquel vous pourrez changer le tempo, choisir la tonalité, le retard, la distorsion ou encore le modulateur de phase et la clé. Vous y trouverez également trois morceaux préréglés que vous pouvez écouter.

À côté du bouton de modification se trouve le bouton d’effacement grâce auquel vous pouvez effacer votre ancienne création et en créer une nouvelle. Le troisième bouton indique Oskar Fischinger et en cliquant sur ce bouton, vous arrivez sur une page contenant des informations sur l’artiste.

Pour éviter de s’ennuyer durant le confinement

Dans le sillage du nouveau virus qui a infecté plus de deux millions de personnes dans le monde, de nombreuses régions du monde sont fermées et les gens se confinent chez eux pour contenir la propagation du virus. Dans ce contexte, Google a lancé une série de doodles avec des jeux interactifs pour remédier à l’ennui des gens. La série de jeux des doodles Google populaires a été lancée lundi et se poursuivra pendant deux semaines.

« Alors que le COVID-19 continue d’avoir un impact sur les communautés du monde entier, les gens et les familles du monde entier passent plus de temps à la maison. C’est pourquoi nous lançons une série de Doodles d’antan, en nous penchant sur certains de nos populaires jeux interactifs Google Doodle ! », peut-on lire dans la page de description du premier doodle de la série.