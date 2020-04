WhatsApp se dote de nouvelles fonctionnalités pour les appels vidéo de groupe

Aujourd’hui, propriété de Facebook, WhatsApp a augmenté le nombre de personnes pouvant rejoindre une réunion vidéo de groupe à 8 utilisateurs. WhatsApp appelle cela une vidéo de groupe — et avant cela, le service était légèrement plus limité, avec un maximum de 4 utilisateurs à la fois. Selon les responsables de WhatsApp, cette augmentation est due en partie à l’augmentation drastique de l’utilisation de WhatsApp au cours du mois dernier, pendant l’actuelle pandémie mondiale liée au COVID-19.

Un nouveau pack d’autocollants « Ensemble à la maison » est également disponible dans WhatsApp depuis cette semaine. Ce pack d’autocollants a été poussé au monde entier par WhatsApp en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les autocollants sont disponibles dans la dernière version de l’application WhatsApp, ainsi que dans la version améliorée de la vidéo de groupe de WhatsApp. Les autocollants comme ceux-là peuvent être amusants, pédagogiques et universels, et permettent de s’exprimer par-delà les barrières de langues et d’âge.

WhatsApp a récemment lancé sa propre page Web liée à la pandémie du COVID-19 pour fournir des informations sur les services et l’assistance de WhatsApp aux citoyens du monde entier. Cette page a été créée en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé, l’Unicef, le PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) et l’IFCN (Fact-Checking Network with Poynter).

En se référant à leurs récentes limites (début avril) de transmission de messages, WhatsApp a laissé entendre qu’elle avait eu au moins un succès modéré depuis le placement de cette limite. « Depuis la mise en place de cette nouvelle limite, il y a eu une réduction de 70 % du nombre de messages envoyés sur WhatsApp », a déclaré un représentant de WhatsApp dans un communiqué.

« Ce changement contribue à maintenir WhatsApp comme un lieu de conversations personnelles et privées », poursuit-il.

Se comparer aux autres services

Jetez un coup d’œil à la dernière version de WhatsApp pour voir ces changements en vigueur. Facebook a également relevé ses limites pour les appels vidéo de groupe — et ce ne serait pas un choc de découvrir qu’Instagram a lancé un service analogue. Autant mettre tous les services sur la même longueur d’onde.

Pour ceux qui aiment comparer un service à un autre, la nouvelle limite de WhatsApp est comparable à la limite de 12 personnes récemment introduite pour Google Duo. Le service FaceTime d’Apple en compte 32, Houseparty en compte 8, le nouveau service Messenger Rooms de Facebook et Skype en compte 50, et le niveau gratuit de Zoom en compte 100.