1 Retrouvez tous les jeux des doodles Google populaires : le codage

En ce moment, nous sommes nombreux dans le monde entier à être coincés chez nous, impatients de trouver un moyen de combler le temps perdu. Pendant les deux prochaines semaines, Google va faire sa part pour aider à guérir votre ennui en présentant chaque jour un jeu d’un ancien Doodle avec sa série de « jeux des doodles Google populaires ».

Au fil des ans, Google a présenté un nombre impressionnant de jeux et de mini-jeux sur sa page d’accueil, qui ont tous été soigneusement préservés et archivés sur le site Google Doodles. À partir de ce lundi 27 avril et pendant deux semaines, Google lance une nouvelle série de dix doodles, chacun étant un rappel d’un des jeux populaires de la société.

« Alors que le COVID-19 continue d’avoir un impact sur les communautés du monde entier, les gens et les familles du monde entier passent plus de temps à la maison. C’est pourquoi nous lançons une série de Doodles d’antan, en nous penchant sur certains de nos populaires jeux interactifs Google Doodle ! », peut-on lire dans la page de description du premier doodle de la série.

Le premier jeu de la série des jeux des doodles Google populaires, « Codage », remonte à 2017 et célébrait à l’origine le 50e anniversaire de Logo, le tout premier langage de programmation conçu pour être utilisé par les enfants. Dans le jeu, vous créerez des combinaisons de commandes simples qui indiqueront à votre lapin comment ramasser les carottes à chaque niveau. Le jeu est intuitif et rend le codage plus amusant et interactif pour les enfants.

Si vous ou vos enfants êtes particulièrement intéressés par le doodle d’aujourd’hui, pensez à leur faire découvrir Scratch, un langage de programmation pour enfants dont le jeu s’inspire vaguement.

Restez chez vous

Quant à savoir pourquoi Google étale les jeux sur une période de deux semaines, vous vous souvenez peut-être que certains des meilleurs et des plus populaires doodles de ces dernières années ont en fait bénéficié d’un support multijoueurs. En les échelonnant, Google peut s’assurer que le jeu ciblé de chaque jour compte une variété de joueurs. La série entière comportera un total de 10 de ces jeux.

Si l’on ajoute à cela les récentes décisions de rendre Stadia gratuit pendant deux mois et de les mettre en ligne sur la page d’accueil de Google.com, il est clair que Google estime que la promotion des jeux est l’un des moyens les plus efficaces d’encourager les gens à « rester chez eux ».