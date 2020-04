Rasbian XP, une version Linux de Windows XP pour le Raspberry Pi

Envie de revivre l’époque de Windows XP, mais sans les plantages et les instabilités ? Eh bien, c’est possible avec Raspbian XP, un fork de Raspbian avec une surcouche très fortement axée sur Windows XP. Windows XP compte encore des millions de fans dans le monde entier, bien qu’il ait été mis à l’écart il y a 6 ans. Mais, cela ne signifie pas nécessairement que tout le monde est prêt à le laisser partir.

Et même si, de nos jours, faire tourner Windows XP n’est plus une bonne idée du point de vue de la sécurité, vous pouvez en fait avoir un avant-goût du système d’exploitation de 2001 avec un système d’exploitation Linux qui est livré avec ses principales caractéristiques, notamment des éléments visuels qui reproduisent son interface.

Appelé Rasbian XP, le système d’exploitation Windows XP basé sur Linux est en fait un système d’exploitation spécifiquement destiné au Raspberry Pi, de sorte qu’il peut être installé sur le petit ordinateur assez facilement. Apparemment, Raspbian XP a été conçu pour le Raspberry Pi 4 uniquement, car c’est la seule version du Raspberry Pi qui est assez puissante pour faire fonctionner le système d’exploitation.

Plus impressionnant encore, Rasbian XP peut même faire fonctionner des applications Windows, évidemment avec un émulateur, mais il ne faut pas trop espérer si vous pensez à passer à ce système et à utiliser des applications comme Photoshop. Il va sans dire que les ressources matérielles sont ici très limitées, donc tout devrait bien se passer tant que vous vous en tenez à l’essentiel.

Bien que Raspbian XP ne puisse pas exécuter les applications Windows en natif, l’OS est livré préchargé avec un émulateur Windows 98, ainsi qu’avec d’autres émulateurs comme DOSBox et MAME. PI LAB a également publié Raspbian 95, dont vous pouvez voir un aperçu dans la vidéo intégrée ci-dessous. PI LAB a également inclus des liens de téléchargement pour les deux distributions (ici et là), bien qu’elle souligne qu’elle travaille à résoudre quelques bugs initiaux.<

L’héritage de Windows XP

Windows XP était sans aucun doute l’un des systèmes d’exploitation de Microsoft les plus populaires de l’histoire (certains disent que c’était en fait le Windows le plus populaire de tous les temps), il n’est donc pas surprenant que plus de 1 % des PC du monde fonctionnent encore de nos jours. Windows XP a été délaissé en avril 2014, et tous les utilisateurs devraient passer à un Windows plus récent qui est toujours pris en charge dès que possible. La principale raison est le manque de sécurité, car l’utilisation de Windows qui ne reçoit plus les mises à jour et les correctifs de sécurité est plus ou moins une cible facile, surtout avec le nombre de menaces qui augmentent à un rythme inquiétant.

Le système d’exploitation de 2001 est principalement utilisé sur les anciens systèmes dont la mise à jour nécessiterait également un nouveau matériel, de sorte que les utilisateurs restent fidèles à Windows XP pour éviter d’investir dans des ordinateurs de nouvelle génération.