Xiaomi annonce MIUI 12 : voici toutes les nouveautés

Bien que Xiaomi a dévoilé le Mi 10 Youth Edition, le point fort de l’événement est l’annonce de la nouvelle surcouche logicielle de la société : MIUI 12. Xiaomi a donné à MIUI une refonte complète avec ce nouveau skin logiciel. Vous pouvez remarquer que MIUI 12 offre une interface utilisateur plus raffinée, une meilleure confidentialité, des fonctions liées à l’activité, des améliorations en mode sombre, et bien plus encore.

Si vous cherchez une ressource qui compile toutes les nouvelles fonctionnalités de MIUI 12 en un seul endroit, alors vous êtes au bon endroit.

Voici toutes les nouvelles fonctionnalités de MIUI 12.

Principaux changements apportés à l’UI

Xiaomi a travaillé dur pour affiner l’interface utilisateur des dernières versions de sa surcouche. Un examen attentif de MIUI 12 devrait suffire à vous dire qu’il s’agit de l’interface utilisateur la plus minimaliste et la plus propre que le logiciel ait proposée à ce jour. L’une de mes choses préférées à propos de la nouvelle interface utilisateur est le statut et les visualisations de données qui peuvent être trouvés dans le stockage, le compte MI, et d’autres paramètres. Elle donne simplement l’impression que les paramètres sont plus organisés et plus faciles à comprendre pour les nouveaux utilisateurs.

La société a également amélioré les animations d’ouverture et de fermeture des applications dans MIUI 12 afin de réduire les latences. La société a intégré ses propres technologies et algorithmes dans sa surcouche Android pour obtenir un flou en temps réel en arrière-plan lors de la fermeture d’une application, par exemple. Plusieurs autres nouvelles animations peuvent être trouvées partout, même dans les applications système.

Dark Mode 2.0

Xiaomi a déployé le mode sombre à l’échelle du système avec MIUI 11 et aujourd’hui, elle a annoncé une myriade d’améliorations au mode sombre. Tout d’abord, Xiaomi a travaillé à améliorer la lisibilité et à réduire la fatigue des yeux lors de l’utilisation du mode sombre. Vous remarquerez des ajustements automatiques du poids des polices et du contraste sur l’ensemble du système. Le texte apparaîtra plus clair et plus net en mode sombre qu’en mode clair.

Cette fonctionnalité est associée à une fonction de réduction de la luminosité de l’arrière plan qui permet d’ajuster dynamiquement la température de couleur de ce dernier, qu’il s’agisse d’un arrière plan système ou personnalisé.

Fenêtre flottante

Avec MIUI 12, Xiaomi a élargi les capacités de la petite fenêtre d’écran qui permet de répondre à des SMS ou de prendre des appels tout en jouant à des jeux ou en regardant des vidéos. Cette fonctionnalité est désormais accessible pour toutes les applications de votre smartphone. Si vous recevez un SMS entre deux parties, vous pouvez faire glisser la notification vers le bas pour ouvrir une fenêtre superposée. Mais vous pouvez maintenant la faire glisser vers le coin supérieur droit pour en voir une version réduite à tout moment.

En outre, vous pouvez également faire glisser votre jeu vers le coin supérieur droit pour le voir dans une petite fenêtre. En attendant, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil comme d’habitude.

Mi Health fait ses débuts avec MIUI 12

L’application Mi Health a été repérée pour la première fois l’année dernière dans une ROM bêta de MIUI. Aujourd’hui, l’application Mi Health a été officiellement introduite dans MIUI 12 pour permettre aux utilisateurs de suivre plus facilement leurs pas, leur sommeil, leurs séances d’entraînement, etc. Il suffit de garder son smartphone allumé pour voir toutes les données relatives à la marche, à la course ou à l’exercice enregistrées par l’application.

Mi Health vous enverra des rappels de sédentarité et aidera les utilisatrices à suivre leurs cycles menstruels. De plus, l’application pourra surveiller votre sommeil. Oui, elle fonctionne sans tracker d’activité et uniquement avec votre smartphone, que vous devrez placer sur votre oreiller pendant votre sommeil.

Amélioration de la protection de la vie privée

La société adopte une approche en trois volets pour améliorer la protection de la vie privée dans le MIUI 12. Cela comprend Flare, Barbed Wire et Mask System.

Tout d’abord, Flare surveille le comportement de toutes les applications sur votre smartphone, et vous présente une liste des applications qui peuvent être hors ligne — violant ainsi votre vie privée ou abusant des autorisations. MIUI 12 vous offrira des conseils et des suggestions pour reprendre le contrôle entre vos mains.

Ensuite, nous avons Barbed Wire et il s’appuie sur les améliorations apportées à la protection de la vie privée dans Android 10. Vous pouvez actuellement choisir d’autoriser de façon permanente ou d’accorder une autorisation unique d’accès à la caméra ou à l’emplacement dans une application d’Android 10. Mais, MIUI 12 n’affichera pas le bouton « Toujours autoriser » si l’application ne précise pas ce pour quoi il faut une autorisation.

Enfin, Mask System permet aux utilisateurs de créer et de partager des identifiants virtuels avec les applications sur leurs appareils MIUI 12. Nous avons déjà vu des implémentations similaires dans iOS 13 d’Apple et ColorOS 7 de OPPO. Cela vous donne davantage de contrôle sur les données que vous voulez partager avec une application.

Gestes améliorés + réglages rapides

MIUI 12 améliore également les gestes existants en plein écran. Elle a affiné l’animation et ajouté une longue barre en bas. Vous pouvez glisser vers le haut pour revenir sur l’écran d’accueil, glisser vers le haut et maintenir pour voir l’écran des applications récentes, et glisser vers la gauche ou la droite pour passer d’une application à l’autre.

La fonction de visualisation des données, comme mentionnée ci-dessus, fait également son apparition jusqu’au panneau de configuration rapide. Vous verrez maintenant des icônes rectangulaires interactives plus grandes pour les paramètres tels que les données mobiles, le W-iFi, et plus encore. Cela semble être un clone du centre de contrôle de iOS 13.

MIUI 12 : autres nouveautés

MIUI 12 apporte également une application météo dynamique, des ajustements de polices, un clone de filtrage d’appels de Google Assistant (alimenté par Xiaomi AI), des fonds d’écran en live inspirés du système solaire, et plusieurs autres optimisations.

Comme annoncé sur scène lors de l’événement, la version bêta fermée de MIUI 12 est maintenant en ligne. Les utilisateurs qui s’inscrivent pour recevoir le build verront une notification OTA aujourd’hui même. Les versions stables de MIUI 12 commenceront à être déployées sur un grand nombre d’appareils à partir de juin, soit dans deux mois.