La nouvelle génération des AirPods et AirPods Pro n’est pas prête d’arriver

Si vous êtes à la recherche d’écouteurs entièrement sans fil et que les AirPods d’Apple vous font de l’œil, vous vous demandez peut-être si Apple ne va pas sortir un nouveau modèle dans quelques semaines ou quelques mois. Et selon un prolifique analyste d’Apple, l’attente sera longue.

En fait, Apple pourrait ne pas avoir de nouvelle version de ses AirPods standard prête à être utilisée avant 2021. L’attente pourrait être encore plus longue pour un successeur des AirPods Pro, les écouteurs sans fil plus chers et plus performants d’Apple.

C’est ce qu’affirme l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo, selon AppleInsider, qui a prédit dans une note adressée aux investisseurs que la prochaine itération des AirPods standard d’Apple pourrait ne pas entrer en production avant le premier semestre 2021. Cela va à l’encontre des récentes rumeurs selon lesquelles un nouveau modèle d’AirPods serait lancé plus tard dans l’année — Kuo pense plutôt qu’il s’agira d’un nouveau modèle Beats.

Les perspectives sont encore plus sombres pour ceux qui attendent un nouveau modèle d’AirPods Pro, puisque Kuo ne s’attend pas à ce que ceux-ci entrent en production de masse avant la fin de 2021 ou même le premier trimestre 2022.

Potentiellement, cela signifie que nous ne verrions pas leur annonce et leur sortie avant le printemps ou même le début de l’été 2022.

De réelles révolutions pour les AirPods Pro ?

Kuo s’attend à ce que les AirPods de 3e génération changent pas mal sous le capot, mais aucune information plus précise n’était disponible à ce sujet. De même, Kuo pense qu’Apple pourrait passer à une conception de système intégré pour les composants internes des nouveaux AirPods Pro. Mais bien sûr, étant donné qu’ils pourraient encore être commercialisés dans deux ans, c’est une décision difficile à prendre avec certitude.

Quel est l’intérêt des nouveaux modèles d’AirPods ? Kuo semble penser qu’Apple commencera à produire en masse ses écouteurs au milieu de l’année 2020, et les lancera plus tard dans l’année. Comme toujours, prenez les prédictions de Kuo avec des pincettes, car rien n’est gravé dans le marbre tant qu’Apple ne l’a pas confirmé — c’est particulièrement vrai pendant cette pandémie mondiale.