Le LG Velvet pourrait être lancé avec un double écran en tant qu’accessoire

Ceux qui espéraient un nouveau vaisseau amiral haut de gamme de LG ont peut-être vu leurs rêves déjà anéantis par LG m. Dans un teaser, la société a confirmé que le LG Velvet ne fonctionnerait pas sur un Snapdragon 865 5G mais sur un Snapdragon 765 5G.

Cela fait du smartphone un appareil « mass premium », c’est-à-dire de milieu de gamme, mais les dernières fuites concernant les spécifications du Velvet et l’accessoire qui l’accompagnera pourraient au moins accroître son attrait auprès des fans de LG.

Pour être juste, le Snapdragon 765 est censé se situer entre la plateforme premium Snapdragon 865 et la véritable série de milieux de gamme Snapdragon 600 de Qualcomm. Bien sûr, les performances ne seront pas les meilleures, mais le Snapdragon 765 regroupe au moins la 5G et de nombreuses technologies des Snapdragon haut de gamme — ou du moins, c’est le discours officiel.

Les autres spécifications du LG Velvet ne sont peut-être pas si mauvaises que ça, si l’on en croit cette fiche technique qui a fait l’objet d’une fuite. 8 Go de mémoire vive (RAM) et 128 Go de stockage sont encore suffisants et la batterie d’une capacité de 4 3000 mAh est décente.

Les caméras de LG n’ont pas vraiment été remarquables, donc les chiffres pour le capteur photo de 48 mégapixels et le capteur photo large de 8 mégapixels ne signifient peut-être pas grand-chose pour l’instant.

Plus curieux encore, la rumeur selon laquelle le LG Velvet disposera de son propre accessoire double écran est corroborée par une autre fuite. La question de savoir si LG proposera cet accessoire en même temps que le smartphone dépendra de la gamme de prix qu’il visera. Il est néanmoins intéressant de voir comment LG pourrait apporter une caractéristique phare à cette nouvelle gamme haut de gamme de masse.

I can’t find the best way to add the watermark yet so yeah, watermark free leak this time.

Anyway, here’s your 1st look at the LG Velvet and it’s Dual Screen accessories pic.twitter.com/2SdpfjXPAU

— Your favourite Chun is back (@Boby25846908) April 23, 2020