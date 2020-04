Xiaomi tease le mode sombre 2.0 de MIUI 12

MIUI de Xiaomi est l’une des surcouches Android les plus utilisées et préférées car elle offre des options de personnalisation et des fonctionnalités intuitives qui conviennent à une base d’utilisateurs plus large. Après une série de fuites et de rumeurs, la société a annoncé que MIUI 12 sera dévoilé le 27 avril lors d’un événement en ligne qui débutera à 8h, heure Française.

Comme prévu, après avoir révélé la date de lancement, Xiaomi a commencé à teaser les fonctionnalités qui feront partie de la nouvelle interface utilisateur. En plus des changements visuels et des mises à jour régulières des fonctionnalités, les teasers donnent un aperçu du nouveau mode sombre.

Bien que le mode sombre ait été introduit par Xiaomi au début de l’année 2019 avec MIUI 10 et a apporté quelques mises à jour incrémentielles avec MIUI 11, la société cherche à le réorganiser complètement et à introduire le Dark Mode 2.0 avec MIUI 12. D’après les articles publiés sur Weibo, Dark Mode 2.0 offrira une intégration plus profonde en prenant en charge des centaines d’applications, y compris le système et d’autres applications courantes.

Diminution de l’intensité du fond d’écran

Avec MIUI 12, Xiaomi va introduire une fonction intelligente de réduction de l’intensité du fond d’écran. Cette fonctionnalité simulera le changement de lumière sur le fond d’écran de votre smartphone en fonction de l’heure de la journée. Cette fonction est différente de celle actuelle qui ne fait qu’assombrir l’ensemble du fond d’écran une fois que le mode sombre est activé. Cette fonction offrira une expérience analogue à celle qu’Apple propose dans macOS. Récemment, ColorOS, que l’on trouve sur les smartphones OPPO et Realme, a également introduit une fonction de fond d’écran dynamique analogue.

Il existe quelques alternatives sur le Play Store qui offrent une expérience quelque peu similaire, mais cette fonctionnalité va maintenant devenir un élément essentiel de MIUI 12.

Ajustement sur les polices

Une autre caractéristique notable que le Dark Mode 2.0 apporterait est l’ajustement dynamique des polices qui apportera automatiquement des modifications aux polices pour réduire les reflets et le flou du texte. En termes simples, cette fonctionnalité vise à améliorer l’expérience de lecture en mode sombre comme en mode normal.

L’ajustement du contraste des polices est probablement l’une des caractéristiques les plus intéressantes du Dark Mode 2.0 qui améliorera théoriquement l’expérience de lecture. Avec cette fonction en place, la différence de luminosité et de contraste entre le fond noir et le texte blanc s’adaptera automatiquement en fonction de la lumière ambiante. Ce changement dynamique du contraste offrira une expérience plus naturelle et plus agréable, même en lisant du texte pendant la nuit ou pendant le jour, lorsque la luminosité est déjà élevée.

Un déploiement massif

L’une des nombreuses raisons pour lesquelles la nouvelle version de MIUI est toujours très attendue est qu’elle apporte les dernières fonctionnalités Android même sur ses appareils les plus anciens. Bien que Xiaomi n’ait pas révélé la liste des appareils prévus pour obtenir MIUI 12, on peut se mouiller en mentionnant que le dernier lot de smartphones sera sûrement le premier de la gamme à s’en vanter.