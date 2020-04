Twitter teste un moyen plus facile de trouver des retweets cités

À l’heure actuelle, lorsque vous décidez de retweeter quelque chose qui vous fait rire ou pleurer, vous avez deux choix : il suffit de retweeter ou de retweeter avec un commentaire. Mais, lorsque vous voulez voir combien de personnes vous ont retweeté, vous ne verrez rien pour les personnes qui ont retweeté votre tweet original avec un commentaire.

Néanmoins, Twitter vous permettra bientôt de consulter les retweets cités, une fonctionnalité pour laquelle les utilisateurs de Twitter s’appuient actuellement sur un service appelé Quoted Replies. L’existence de cette fonctionnalité a été repérée pour la première fois vendredi dernier par Jane Manchun Wong et elle est maintenant en disponible sur iOS pour certains utilisateurs de Twitter.

Avec cet ajout, Twitter classera les retweets en deux catégories — avec et sans commentaires. Il y a un compteur en haut qui vous indique le nombre de tweets dans ces catégories respectives.

Cette fonctionnalité est accessible en tapant sur le nombre de retweets d’un tweet. Au cas où vous ne le sauriez pas, Twitter n’affiche actuellement que les noms des utilisateurs lorsque vous consultez les retweets. La fonctionnalité étant en cours de test, on peut s’attendre à ce que Twitter la déploie dans les prochaines semaines.

It looks like this! pic.twitter.com/HaVoRMO6T5 —Divia contact trace presumed positive cases Eden (@diviacaroline) April 21, 2020

L’implémentation de la fonctionnalité semble être légèrement différente pour certains utilisateurs de Twitter. Dans le second cas, l’application Twitter mentionne explicitement le nombre de tweets avec les commentaires. En appuyant sur « X Retweets with comments », Twitter liste les réponses citées. Regardez les images du tweet ci-dessous pour une meilleure compréhension.

can confirm as well, but i’m seeing a slightly different UI pic.twitter.com/UCsE2AH9GL —Mehedi Hassan (@mehedih_) April 21, 2020

Après avoir vu ces deux implémentations, je suis personnellement favorable à l’interface utilisateur implémentée sur la première série d’images, car elle présente tous les détails nécessaires de manière plus directe.

Simple test pour le moment

Comme il est peu probable que Twitter fasse un déploiement plus large de la même fonctionnalité avec différentes implémentations, nous devrons attendre de voir quelle interface utilisateur sera finalisée. Avec cet ajout, les utilisateurs feront probablement leurs adieux à Quoted Replies, si la fonctionnalité est également étendue à l’application Web et Android de Twitter. En parlant de l’application Web, Twitter a largement déployé aujourd’hui une barre latérale de conversation rabattable afin que vous puissiez visualiser les médias et lire les réponses du tweet simultanément.

Enfin, il convient de noter que Twitter a expérimenté quelques changements d’interface utilisateur au cours de la dernière année, mais très peu d’entre eux sont en fait devenus des fonctionnalités à part entière