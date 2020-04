Les ordinateurs portables de jeu Lenovo Legion 2020 dotés de puces Intel de 10e génération

Lenovo a annoncé plusieurs nouveaux produits pour rejoindre sa flotte de produits de jeu Legion, et elle simplifie également ses conventions de dénomination. Dans le haut de gamme, la nouvelle gamme Legion 7 prend en charge les puces graphiques GeForce RTX 2080 Super Max-Q de NVIDIA et les nouveaux processeurs Intel Core i9 de 10e génération (Series H), suite aux annonces faites plus tôt ce mois-ci par des fabricants comme MSI, Razer, ASUS et d’autres.

Lenovo s’en tient à un écran 1080p pour cette machine, bien qu’elle propose une mise à niveau du taux de rafraîchissement par défaut de 144 Hz à 240 Hz pour un coût supplémentaire. Le Legion 7 est équipé du clavier TrueStrike de Lenovo, qui offre une course de 1,3 mm par touche et permet d’utiliser de grosses touches fléchées comme un pavé numérique. Le trackpad utilise les pilotes Windows Precision, il doit donc être fiable et réactif à l’utilisation.

Hormis les spécifications, cette machine a un look épuré, et les bords entourant l’écran sont minimes, avec une webcam collée dans le bord supérieur, là où il doit être, et un volet d’intimité intégré. Lenovo affirme que les caractéristiques thermiques ont été améliorées, de sorte que vous ne devriez pas ressentir trop de chaleur sur vos genoux ou lorsque vous tapez sur le clavier.

Le panneau des ports d’entrée/sortie se trouve à l’arrière, de sorte que toutes vos prises et tous vos câbles seront un peu plus dissimulés lorsque vous utiliserez l’appareil. En utilisation normale, sans jeu, la batterie de cet ordinateur portable de gaming va offrir une autonomie de 8 heures, selon Lenovo.

Le Lenovo Legion Y740Si avec les derniers processeurs mobiles Intel Core i9 H-Series de 10e génération sera disponible à partir de 1 399 € et à partir d’avril/mai 2020. Le Lenovo Legion 7i de 15 pouces sera disponible à partir de 1 399 € et à partir de mai 2020.

Legion 5 et Legion 5i

Le nouveau Legion 5i de Lenovo est le second de la liste. Il est disponible en versions de 15 et 17 pouces et dispose d’un GPU RTX 2060 de NVIDIA sous le capot. Il est intéressant de noter que la société fabrique deux modèles : l’un est équipé d’un processeur Intel de 10e génération Series H et l’autre d’un processeur AMD Ryzen 4000 Series H. Dans le cas de ce dernier modèle AMD, il sera simplement connu comme le Legion 5. (Le « i » désigne une puce Intel).

Comme le Legion 7, celui-ci présente un design élégant et minimaliste, avec une webcam dans le bord supérieur qui comporte un volet de confidentialité. Au moment de l’achat, vous pourrez personnaliser le taux de rafraîchissement que vous préférez pour l’affichage IPS, de 60 Hz à 240 Hz.

Le Lenovo Legion 5Pi de 15 pouces sera disponible à partir de 999 € et à partir de mai 2020. Le Lenovo Legion 5i1 de 15 pouces, basé sur la technologie Intel, sera disponible à partir de 999 €

et le portable Lenovo Legion 5i1 de 17 pouces à partir de 1 099 €. Les deux tailles seront disponibles à partir de mai 2020. Enfin, le Lenovo Legion 5 de 15 pouces, basé sur la technologie AMD, sera disponible à partir de 899 € et à partir de mai 2020.

IdeaPad Gaming 3

Le nouvel portable de gaming d’entrée de gamme de la société est IdeaPad Gaming 3, un ordinateur portable de 15,6 pouces. Comme les autres, celui-ci est compatible avec les processeurs Intel de 10e génération Series H, mais il est équipé de la GPU GeForce GTX 1650 Ti, il est donc clair que ce modèle n’est pas destiné aux jeux de haut niveau. Il dispose également d’un clavier entièrement rétroéclairé (bien qu’il ne supporte que la lumière bleue) avec un pavé numérique et de grandes touches fléchées. Vous obtenez également des pilotes Windows Precision pour le trackpad. Cette machine est configurable avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz ou 120 Hz.

Le portable Lenovo IdeaPad Gaming 3i1 de 15 pouces sera disponible à partir de 799 € et à partir de mai 2020. Le Lenovo IdeaPad Gaming 3, basé sur la technologie AMD, sera disponible dans le

courant de l’année.