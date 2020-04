Comment installer la version finale de Windows 10 May 2020 Update ?

Comment installer la version finale de Windows 10 May 2020 Update ?

Microsoft a finalisé le développement de sa future mise à jour de fonctionnalités, Windows 10 May 2020 Update, également connu sous le nom de version 2004. La société vient donc de pousser la version RTM (finale) aux utilisateurs inscrits dans le canal Release Preview du programme Windows Insider.

En d’autres termes, la prochaine mise à jour de fonctionnalités de Windows 10 en est maintenant à la dernière série de tests avant d’obtenir le feu vert pour être poussé sur les ordinateurs grand public. Cela signifie que le lancement public pourrait avoir lieu dans quelques semaines seulement si tout se passe comme prévu.

« Nous préparons maintenant que Windows 10 May 2020 Update (20H1) et publions la version 19041.207 pour les Insiders du canal Release Preview. Nous pensons que la build 19041.207 est la version finale et nous continuerons à améliorer l’expérience globale de May 2020 Update sur les PC des clients dans le cadre de notre cadence normale de support », explique Microsoft.

Cependant, tout le monde sait qu’il est difficile d’attendre quelque chose de passionnant, donc si vous voulez essayer la nouvelle mise à jour de fonctionnalités de Windows 10 avant tout le monde, vous pouvez le faire en quelques clics seulement.

Il vous suffit de télécharger la version du canal Release Preview sur votre appareil. Bien que l’adhésion au programme Windows Insider ne soit pas la tasse de thé de tout le monde, la version finale de Windows 10 version 2004 livrée aux testeurs dans ce canal devrait être identique à 99 % à celui que tous les appareils recevront au début du déploiement public ; à ce jour, une mise à jour cumulative devrait être proposée aux appareils pour ajouter les correctifs de dernière minute.

Donc, si vous voulez essayer la nouvelle mise à jour dès maintenant, il vous suffit d’entrer dans le canal preview de cette version, où l’on vous proposera la version finale de Windows 10 May 2020 Update.

Comment passer au canal Release Preview ?

Pour ce faire, sur votre appareil Windows 10, suivez ce chemin : Paramètres > Mise à jour et sécurité > Programme Windows Insider > Démarrer > Lier un compte > Release Preview. Gardez à l’esprit que les données de diagnostic doivent être définies au niveau complet pour être éligibles aux versions preview de Windows 10 — cela permet à Microsoft d’obtenir plus d’informations sur les versions de test et de les peaufiner avant de lancer une version de production finale.

Une fois que vous avez sélectionné le canal « Release Preview » dans l’assistant, il vous suffit de suivre les instructions à l’écran pour terminer la configuration. Vous serez invité à redémarrer votre appareil, afin que l’ordinateur soit inscrit au programme Windows Insider. Lorsque vous redémarrez, il vous suffit de vérifier les mises à jour pour obtenir les versions finales May 2020 Update (Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update > Rechercher les mises à jour).

Bien sûr, le téléchargement et l’installation de la mise à jour prendront un certain temps, mais cela dépend également de la configuration de votre matériel et de la vitesse de votre connexion Internet.

Comme pour toute autre mise à jour de fonctionnalité, un ou plusieurs redémarrages du système seront nécessaires pour terminer l’installation, mais lorsque tout est prêt, vous vous retrouvez avec tous vos fichiers exactement là où vous les avez laissés.

Microsoft n’a pas annoncé de date de sortie pour Windows 10 May 2020 Update, mais étant donné que la version finale est déjà livrée aux Insiders du canal Release Preview, ce n’est probablement qu’une question de semaines avant que la première vague d’appareils ne reçoive la nouvelle mise à jour. Le déploiement se fera par phases afin de donner à Microsoft plus de temps pour traiter les problèmes, car cela permet à la société de suspendre la sortie pour un ensemble spécifique d’appareils si elle découvre un certain problème de compatibilité matérielle ou logicielle.