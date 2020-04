HP ZBook Studio et ZBook Create : des ordinateurs portables très puissants, prêts à défier Apple

HP a révélé ses ordinateurs portables les plus puissants à ce jour, le ZBook Studio et le ZBook Create, deux ordinateurs portables Windows qui visent le MacBook Pro d’Apple sur le marché grand public. Dotés des derniers processeurs Core et Xeon d’Intel, ainsi que des puces graphiques discrètes NVIDIA et des écrans DreamColor, ces deux ordinateurs portables promettent un grand saut de performance par rapport à leurs rivaux macOS.

En effet, HP n’a pas lésiné sur les moyens : il a carrément Apple en ligne de mire avec les nouveaux ZBook Studio et ZBook Create. Après tout, pour de nombreux professionnels de la création, un MacBook Pro haut de gamme est leur premier port d’attache. HP entend bien changer cela.

Une partie de cette stratégie consiste à rendre le passage d’un MacBook Pro plus simple. Le nouveau clavier Z Command de HP, par exemple, retravaille les touches Ctrl/Fn/Windows/Alt pour les rendre plus proches de la disposition d’un Mac. Ils sont également élégants, avec des boîtiers en aluminium conformes à la norme MIL-STD 810G et des plastiques océaniques pour certains composants.

Mais, il est impossible d’échapper à l’attrait principal d’une station de travail mobile, et c’est la puissance. Le ZBook Studio est, selon HP, la station de travail mobile la plus puissante au monde par centimètre cube ; le ZBook Create, quant à lui, est apparemment le plus petit portable de 15 pouces au monde pour « la création et le jeu ». La première offre dispose d’un GPU NVIDIA Quadro RTX 5000, la seconde une NVIDIA GeForce RTX 2080S. Ces puces seront associées à une gamme de processeurs Intel Core i9 et Xeon de nouvelle génération.

De magnifiques écrans

Les deux ordinateurs portables ont un écran UHD de 15,6 pouces avec un rapport écran/corps de 87 %. Il s’agit d’un écran DreamColor de nouvelle génération, avec un colorimètre intégré pour l’auto-calibrage automatique, une couverture de 100 % de la gamme de couleurs sRGB et Adobe RGB, et la prise en charge de plus d’un milliard de couleurs. HP promet également la validation HDR-400 et Pantone, ainsi qu’une luminosité de 600 nits.

Il existe également un écran OLED UHD de 15,6 pouces, un panneau HDR-500 True Black avec une luminosité de 1 000 nits. Le MacBook Pro de 16 pouces, souligne HP, offre une luminosité maximale de 500 nits.

Des monstres de puissance

Les comparaisons avec les meilleurs appareils d’Apple ne s’arrêtent pas là. Selon HP, le ZBook Create et le ZBook Studio fourniront 2,23 fois plus de puissance que le MacBook Pro 16 pouces, tandis que le rendu sera jusqu’à 7 fois plus rapide. Avec une épaisseur de 17,5 mm et un poids de 1,8 kg, il est également plus léger que le Mac.

Les ports comprennent deux Thunderbolt 3, deux USB 3, un port HDMI, et une prise audio ; vous obtenez également un lecteur de carte SD, ce qui a longtemps manqué aux utilisateurs d’Apple pour leur ordinateur portable. Côté sécurité on retrouve un déverrouillage par empreintes digitales ou reconnaissance faciale, tandis que le son est assuré par des haut-parleurs Bang & Olufsen et le plus haut niveau de basses de tous les ordinateurs portables HP jusqu’à présent.

Une autonomie démente

C’est l’autonomie de la batterie qui pourrait bien impressionner le plus. HP affirme que les ZBook Studio et ZBook Create peuvent fournir jusqu’à 17,5 heures d’autonomie sur une seule charge, mais bien sûr, cette durée diminue si vous poussez les systèmes à fond. Un Z Power Slider permet de contrôler manuellement les performances et l’acoustique en fonction de la tâche à accomplir, et il existe un nouveau système de refroidissement — 2,8 fois plus efficace que celui des ordinateurs portables concurrents de taille similaire, selon HP — pour débarrasser le CPU et le GPU de leur chaleur.

En bref, c’est le genre d’ordinateurs portables haut de gamme vers lequel les utilisateurs de Windows espéraient que les OEM se tourneraient : des machines qui ne vous obligent pas à choisir entre la conception, la puissance et l’autonomie.

Reste à savoir quelle sera l’influence de HP sur les prix. Cela sera confirmé — ainsi que les spécifications finales — à l’approche de la sortie de ZBook Studio et de ZBook Create en août.