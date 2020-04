La PlayStation 5 risque d’être limitée au moment du lancement

De la manette DualSense aux spécifications de la PS5, la PlayStation 5 se met lentement au point. Il reste à noter la date de sortie de la PS5 et son prix, mais un nouveau rapport suggère que Sony adoptera une approche légèrement différente de celle du lancement de la PlayStation 4, tant en termes de coût que d’approvisionnement.

Sony ne s’attend pas à retarder le lancement de la PlayStation 5 prévu pour cette période de fêtes de fin d’année, selon un nouveau rapport de Bloomberg, mais il y aura probablement moins de consoles disponibles que pour la PS4 en 2013. Sony prévoirait des livraisons de 5 à 6 millions de PS5 jusqu’à la fin mars prochaine, alors qu’elle a vendu 7,5 millions de consoles PS4 au cours de sa période de lancement l’année dernière, même avec une sortie retardée au Japon.

Il serait facile de supposer que la pandémie actuelle du COVID-19 serait à l’origine du nombre réduit de livraisons, mais cela ne semble pas être le cas. Selon Bloomberg, la raison semble être que Sony s’attend à ce que la demande soit moins élevée.

La PS5 est considérée comme une machine plus ambitieuse sur le plan technique que sa prédécesseure et, à ce titre, elle devrait être plus chère à sa date de sortie, ce qui réduira le nombre de premiers acheteurs. Autrement dit, Sony anticipe simplement une baisse de la demande.

Alors que la PS4 a été lancée à 399 euros sans subir de lourdes pertes pour Sony, un analyste a déclaré à Bloomberg qu’elle pense que la PS5 et la Xbox Series X vendue 450 dollars pourraient se vendre à perte.

Il faudra précommander rapidement

La production de stocks supplémentaires au moment où seuls les premiers utilisateurs ont tendance à acheter serait un pari pour Sony. Autrement dit, ceux qui souhaitent obtenir une console dès le premier jour de son lancement devront précommander rapidement celle-ci.

La production en série de la PS5 commencerait en juin comme prévu. Cela suggère une annonce de la console elle-même — dont la conception reste un secret bien gardé malgré le fait que Sony ait révélé les spécifications de la PS5 et de sa manette DualSense — n’est pas trop éloignée.