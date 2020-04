Après que la majorité de la population mondiale en confinement, il n’est pas étonnant que les gens se ruent vers les réseaux sociaux pour occuper leur journée et trouver de l’inspiration sur ce qu’il est possible de faire. Après avoir battu des records, Pinterest lance plus tôt que prévu un nouvel outil d’inspiration quotidienne. D’ores et déjà lancé aux États-Unis et au Royaume-Uni, le nouvel onglet Pinterest « Aujourd’hui » arrive en France.

Comme vous pouvez l’imaginer, cet onglet « Aujourd’hui » organise les « idées opportunes » sélectionnées par des personnes réelles, contrairement à l’algorithme généré par l’onglet « Pour vous » qui fonctionne sur la base des recherches et des sauvegardes précédentes de chaque utilisateur.

Pendant cette pandémie du COVID-19, ces idées opportunes ressemblent à des conseils d’experts pour trouver des tableaux inspirants pour la maison, des projets adaptés aux enfants, des recettes de cuisine en famille, de conseils de bien-être ou encore de sélections de films pour toute la famille. Les recommandations seront mises à jour quotidiennement.

« Aujourd’hui » est basé sur ce qui se passe dans le monde et sur les recherches de tendances, explique Pinterest. L’onglet sera géré par l’équipe de Pinterest, mais il est prévu de faire appel à des rédacteurs invités pour effectuer ces sélections.

Au niveau mondial, l’épidémie du COVID-19 a conduit à une utilisation record de Pinterest.

Des stats folles

Le réseau social a atteint des records historiques en termes d’engagement. Les recherches sont en hausse de près de 55 % par rapport à l’année dernière et les inscriptions et les enregistrements d’épingles ont augmenté d’environ 30 % chacun. En France, les recherches ont fait un bond de 71 % et les créations de tableaux de 57 %* par rapport à l’année précédente.

Enfin, pour encore plus d’inspirations, Pinterest partage les recherches mondiales les plus populaires de ces dernières semaines :