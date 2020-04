Apple vend désormais des embouts pour remplacer ceux de vos AirPods Pro

De nombreuses entreprises se sont mises en ligne ces derniers mois. C’est vrai non seulement pour le télétravail, mais aussi pour la commande de biens et de services en ligne et leur livraison à domicile en toute sécurité.

Cependant, dans certains cas, les consommateurs sont encore obligés de passer par des étapes et de se rendre physiquement dans des boutiques ou des points de vente. Heureusement, pour obtenir le remplacement des embouts cassés ou perdus des AirPods Pros, vous n’aurez plus à risquer votre santé.

Apple propose une variété d’embouts dans la boîte des AirPods Pro, mais il n’y a qu’une paire par taille d’embout. Les embouts de taille moyenne sont fixés sur les écouteurs eux-mêmes, tandis que les petites et les grandes tailles sont disponibles séparément à l’intérieur. Cela peut convenir aux personnes dont les oreilles peuvent confortablement s’adapter à toutes les tailles. Sinon, vous n’avez pas d’autres choix que des les remplacer si un seul embout se casse.

Auparavant, pour obtenir un remplacement, il suffisait de contacter un représentant du service clientèle d’Apple. L’interaction était facile et vous pouviez obtenir un remplacement en un rien de temps.

Cependant, cela implique aussi généralement de se rendre dans un point de vente Apple pour les récupérer, ce qui est pratiquement impossible puisque tous les points de vente ont maintenant fermé en raison du COVID-19.

C’est peut-être la raison pour laquelle Apple vend enfin des embouts pour AirPods Pro en ligne. Des embouts pour AirPods Pro sont désormais disponibles dans l’Apple Store au prix de 9 euros, avec une promesse de livraison en quelques jours. Ce prix ne s’applique qu’à deux paires d’embouts de même taille, vous devrez donc prendre une décision préalable quant à la taille à obtenir.