Microsoft Teams apporte une foule de nouvelles fonctionnalités, notamment pour la visioconférence

Alors que le monde continue de lutter contre le confinement et la distanciation sociale, Microsoft affirme que l’utilisation de sa plateforme de travail à distance Teams a monté en flèche au cours des dernières semaines, car de nombreuses personnes s’isolent chez elles. Le mois dernier, le nombre total d’appels vidéo passés par l’intermédiaire de Microsoft Teams a augmenté de plus de 1 000 %, selon la société, qui a annoncé quelques changements au produit qui améliorent l’expérience globale.

Microsoft Teams est une plateforme de travail à distance qui permet à plusieurs personnes de collaborer en temps réel sur Internet. Les utilisateurs peuvent discuter entre eux, effectuer des appels vidéo, s’envoyer des fichiers, etc. La plateforme s’est avérée populaire auprès des entreprises qui ont besoin de mettre en relation des équipes de personnes relativement importantes.

Tout comme le concurrent Zoom, dans sa dernière mise à jour, Microsoft a déclaré que la fonction d’arrière-plan personnalisée utilisée pour les appels vidéo est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Teams. Ainsi, les utilisateurs qui participent à un appel vidéo peuvent faire en sorte que l’application remplace automatiquement l’arrière-plan de la vidéo par des images personnalisées ; bientôt, les utilisateurs auront même la possibilité de télécharger leurs propres images pour les utiliser.

En outre, Microsoft a ajouté une certaine interopérabilité en permettant aux utilisateurs de passer des appels vocaux et d’envoyer des messages de Teams vers des comptes Skype, ainsi que l’inverse — bien que cette fonctionnalité doive être activée en premier dans une organisation Teams.

Rapport de réunions

En plus des arrière-plans personnalisés, Microsoft annonce qu’elle lancera bientôt sa fonction de « Lever la main » pour les appels vidéo, annoncée pour la première fois en mars. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent avertir les autres qu’ils ont quelque chose à dire en cliquant sur une icône « Lever la main ».

Au-delà de ces fonctionnalités, Teams permet désormais aux organisateurs de réunions de mettre fin à une réunion virtuelle pour tous les participants en cliquant sur un bouton. Dans le courant du mois, les organisateurs auront également accès à une fonctionnalité de rapport des participants qui indique les personnes ayant participé aux réunions, ainsi que les heures auxquelles elles se sont jointes et ont quitté la réunion.

Sécurité

Microsoft Teams prend désormais en charge un maximum de 10 000 membres par équipe, contre 5 000 précédemment. Et à l’avenir, les utilisateurs qui se joignent à une réunion Teams depuis un lien se verront offrir plusieurs options comme « Continuer dans le navigateur », « Ouvrir dans l’application Teams » et « Télécharger l’application Teams ».

Afin de renforcer sa sécurité, les utilisateurs de Teams peuvent désormais appliquer une authentification à deux facteurs, définir des politiques d’accès conditionnel et des politiques de rétention pour les canaux, les chats et les pièces jointes

Après l’ère du confinement lié à la pandémie du coronavirus, les écoles, les collèges et les bureaux du monde entier ont été contraints d’opter pour un environnement de travail à distance. Cette utilisation soudainement gonflée des applications de collaboration et des outils de vidéoconférence a mis ces entreprises sous une pression immense. Au cours des deux dernières semaines, Microsoft a dû modifier plusieurs fois ses services cloud pour garantir des services ininterrompus, tandis que Zoom est devenu l’épicentre des controverses liées à la cybersécurité.

Ces récentes mises à jour de Microsoft sont une tentative d’améliorer ce qui est déjà un excellent produit et bien que Teams soit en avance sur Zoom en matière de sécurité, de confidentialité et de conformité, ce dernier reste un favori parmi de nombreux utilisateurs pour sa simplicité et sa facilité d’utilisation.

Pour tous ceux qui débutent avec Teams, vous pouvez lire cet article qui vous montre comment l’utiliser.