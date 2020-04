Facebook ajoute un mode silencieux pour les accros des réseaux sociaux

Dans sa dernière mise à jour, Facebook a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui aidera les utilisateurs qui ont du mal à gérer leur temps sur les réseaux sociaux. Facebook a annoncé ce jeudi un tout nouveau « mode silencieux » pour son application mobile, qui mettra en pause la plupart des notifications « push » et vous rappellera qu’il est activé lorsque vous essayez d’ouvrir l’application sur votre smartphone alors que le mode est encore actif.

La dépendance aux réseaux sociaux est un vrai problème pour certaines personnes avec une faible attention et la contrainte de consulter à plusieurs reprises les notifications de leur smartphone. L’apparition d’une nouvelle notification peut inciter l’utilisateur à ouvrir l’application associée, ce qui peut alors entraîner des heures de défilement insensé et de consommation de médias. Ce problème est particulièrement élevé pendant le confinement, qui a laissé de nombreuses personnes isolées et ennuyées. Les réseaux sociaux servent d’outil pour aider à connecter les gens, mais ils peuvent parfois s’avérer trop néfastes, et distraire quelqu’un de son travail, de son école ou passer du temps avec d’autres.

On ne sait pas exactement quelles notifications seront exemptées du nouveau mode ; l’entreprise indique que certaines, comme les mises à jour sur la protection de la vie privée, doivent être envoyées légalement. Ce nouveau mode ne doit pas non plus être confondu avec le paramètre existant « Désactiver les notifications push » qui permet d’arrêter uniquement les notifications « push », mais pas celles de l’application, pendant un certain temps.

Ce nouveau mode silencieux se trouve dans le tableau de bord « Temps passé sur Facebook », qui a été ajouté en novembre 2018, après une campagne de promotion des applications de bien-être numérique auprès des principaux fabricants de plateformes et d’appareils comme Apple et Google.

Il fait partie d’une mise à jour plus importante du tableau de bord qui, selon Facebook, ajoutera les tendances d’une semaine sur l’autre, le suivi de l’utilisation de jour par rapport à celle de nuit, et un compteur pour le nombre total de visites. Il est en cours de déploiement pour les utilisateurs d’iOS et arrivera pour les utilisateurs d’Android en mai, selon la société.

Changement lié au COVID-19

Le nouveau mode silencieux fonctionnera à la fois manuellement et selon un horaire fixe si vous le souhaitez. Il mettra en pause les notifications de l’application, et au niveau du système, de sorte que vous ne verrez pas la petite bulle de notifications manquées sur l’icône Facebook.

« Comme nous nous adaptons tous à de nouvelles routines et que nous restons à la maison, il peut être utile de fixer des limites à la façon dont vous passez votre temps en ligne. Que ce soit pour vous aider à vous concentrer sur votre famille et vos amis, à dormir sans vous distraire ou à gérer votre temps à la maison, nous avons des outils qui peuvent vous aider à trouver le bon équilibre dans votre utilisation de Facebook », peut-on lire dans une nouvelle mise à jour du blog d’information du COVID-19 de l’entreprise.

En plus du mode silencieux, Facebook a ajouté de nouveaux raccourcis dans les paramètres de notification et le panneau de préférences du fil d’actualité. Ainsi, « vous pouvez tirer le meilleur parti de votre temps sur Facebook en contrôlant le type de messages que vous voyez dans votre fil d’actualité ainsi que les mises à jour que vous recevez ».