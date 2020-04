Merci à tous ceux qui aident à combattre le coronavirus : la série de doodles de Google

Ce contenu a été mis à jour le 8 avril à 7 h

En ce mercredi 8 avril, dans le cadre du COVID-19, Google remercie désormais les pompiers et les policiers à travers son doodle « Merci à tous ceux qui aident à combattre le coronavirus ». Les policiers et les pompiers sortent tous les jours, répondant aux situations d’urgence et apportant de l’aide.

Pour faire leur travail, ils sont souvent en contact très étroit avec d’autres personnes, dont certaines pourraient être infectées par le coronavirus. Pourtant, ils se présentent toujours au travail, jour après jour. Même avec l’utilisation d’un équipement et de précautions appropriés, le risque est grand. On peut les remercier pour tout leur travail au quotidien !

Ce contenu a été mis à jour le 7 avril à 7 h

Mardi 7 avril Google change son doodle « Merci à tous ceux qui aident à combattre le coronavirus » pour remercier le personnel soignant, à savoir les médecins, les infirmières et le personnel médical. Le cœur rouge est envoyé à destination d’une infirmière en blouse avec un masque sur le visage.

Contenu original

La semaine dernière, Google a changé le logo de sa page d’accueil pour inclure un doodle animé partageant des conseils pour contribuer à arrêter le coronavirus avec le slogan « Restez chez vous ». Aujourd’hui, pour cette nouvelle semaine de confinement de confinement et des millions d’autres personnes dans le monde, Google a modifié son logo pour remercier les agents de santé publique du monde entier qui se battent tous les jours pour stopper la pandémie du COVID-19.

En effet, le message derrière le doodle sur la page d’accueil de Google Recherche dit un grand « Merci à tous ceux qui aident à combattre le coronavirus ». C’est un rappel opportun de l’excellent travail accompli par des milliers d’employés en France. Google affirme qu’elle lancera une série de doodles au cours des prochaines semaines pour reconnaître et honorer les nombreuses personnes qui travaillent en première ligne pour protéger les gens contre le COVID-19.

En ce lundi 6 avril, Google remercie les communautés scientifiques et de santé en France. Le doodle montre un chercheur scientifique debout sur un podium qui explique l’analogie de l’aplatissement de la courbe. Un cœur rouge lui est envoyé pour signifier que Google remercie tous les employés de la santé publique et les chercheurs de la communauté scientifique qui œuvrent au quotidien contre ce virus.

Petite histoire du doodle

Google change souvent son logo pour célébrer des fêtes familières, commémorer des anniversaires importants, saluer des personnalités et refléter les affaires mondiales actuelles. Mais, ces derniers jours le géant de la recherche a changé ses plans pour parler d’un sujet qui touche les internautes du monde entier.

Le premier doodle de Google est apparu en 1998, mais il a fallu attendre 2 ans avant que la nouveauté ne décolle vraiment. En 2000, un responsable « doodler » a été nommé sous la forme du webmaster de Google, Dennis Hwang, qui est venu superviser toute une équipe d’illustrateurs et d’ingénieurs de doodles. 20 ans plus tard, l’équipe continue de proposer des designs innovants et de faire sourire les internautes du monde entier. Une galerie de tous les doodles de Google se trouve à www.google.com/doodles.

Dans ses efforts pour célébrer des événements intéressants et garder les choses fraîches, Google est également ouvert à recevoir des idées de design du public. Les soumissions peuvent être envoyées à doodleproposals@google.com.

Je profite de cet article pour vous dire de prendre soin de vous, de respecter le confinement et les gestes barrières, et également de remercier tous ceux qui travaillent au quotidien pour nous !