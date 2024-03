Hommage à Abbas Attar : Le Google Doodle célèbre un maître de la photographie

Google Doodle rend aujourd’hui un hommage poignant à Abbas Attar, photographe iranien de renom, à l’occasion de ce qui aurait été son 80e anniversaire. Né à Téhéran en 1944, Attar s’est distingué par sa capacité à capturer l’essence même de la Révolution iranienne, ses œuvres ayant été exposées et publiées à l’international. Découvrant sa passion pour la photographie à l’adolescence, il perfectionne son art à l’Université de Téhéran avant de se lancer véritablement dans sa carrière en 1978 en travaillant pour le journal iranien Ettela’at.

La documentation de la Révolution iranienne par Attar offre un témoignage visuel unique de ce moment clé de l’histoire. Toutefois, son travail ne s’arrête pas là. À travers la publication de livres et d’expositions dans le monde entier, il s’impose comme un maître de la composition et de la profondeur émotionnelle, capturant des moments de joie et de peine humaine et démontrant ainsi le pouvoir durable de la photographie à saisir l’histoire.

En plus de ses talents de photographe, Attar était un écrivain et un éducateur prolifique, rédigeant des ouvrages sur la photographie et animant des ateliers à l’international. Son influence dans le monde de la photographie est inégalée, inspirant d’innombrables personnes par son approche de la documentation de la condition humaine et des événements historiques.

Couvrant des guerres, des révolutions et des changements sociaux sur plusieurs continents pendant plus de 6 décennies — de la Biafra à la Bosnie, du Moyen-Orient à l’Afrique du Sud pendant l’apartheid — son travail a également exploré les grandes religions et leurs intersections sociétales. Attar a capturé l’ascension du fanatisme religieux comme une source de conflit mondial, un thème particulièrement mis en lumière dans ses explorations post 11 septembre.

Un grand héritage

De la Révolution iranienne à une plongée approfondie dans les résurgences de l’islam radical, du christianisme, de l’animisme, du bouddhisme, de l’hindouisme et du judaïsme, Abbas était un conteur visuel, captant les narratifs des nations et les voyages spirituels des individus à travers son objectif.

Membre d’une agence photo prestigieuse, Abbas Attar laisse derrière lui un héritage en tant que l’un des plus grands photographes, reconnu pour ses images perspicaces et humanistes. Son travail continue d’inspirer, poussant les générations futures vers plus de clarté et d’honnêteté dans la capture de l’essence de notre monde et de ses habitants. Aujourd’hui, nous célébrons Abbas Attar, un visionnaire au sens le plus pur du terme.