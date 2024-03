Flat white : l’espresso réinventé à l’Australienne en doodle

L’histoire du café « flat white » suscite un vif débat, l’Australie et la Nouvelle-Zélande revendiquant toutes deux sa création dans les années 1980. Google Doodle a célébré ce fameux espresso agrémenté de lait vapeur, le flat white. Malgré les controverses entourant ses origines, il semble que le flat white ait vraisemblablement évolué indépendamment dans ces deux pays.

Les Google Doodles sont des modifications éphémères et créatives du logo de Google, célébrant divers événements mondiaux ou locaux, des fêtes, des dates marquantes, ou des personnalités influentes. Ils prennent différentes formes — images, animations, diaporamas, vidéos, et jeux — offrant aux utilisateurs des expériences variées et captivantes.

Le flat white, boisson caféinée prisée, se compose de lait micro-moussé versé sur un espresso. Son apparition remonte aux années 1980 dans les cafés de Sydney et d’Auckland. Selon des historiens de la gastronomie, le terme « flat white » trouve probablement ses racines dans la nomenclature australienne des cafés, où un espresso standard est appelé « short black », sa version allongée « long black », et un café crémé devient un « flat white ».

Le flat white se prépare en mélangeant du lait micro-moussé (obtenu en aérant du lait vapeur) avec un ou deux shots d’espresso. Cette micro-mousse donne au café sa texture lisse et son goût crémeux. La réussite de cette boisson repose sur la technique précise de vaporisation et de versement du lait, cruciale pour obtenir la consistance et la texture souhaitées.

Flat white vs Latte

Bien que le flat white et le latte soient deux boissons à base d’espresso, ils présentent des différences notables, principalement en termes de taille de service. Le flat white est traditionnellement servi dans une tasse tulipe de 160-165 ml, plus petite que les verres habituellement utilisés pour les lattes et cappuccinos.

Cette différence modifie le ratio café-lait, influençant ainsi le profil gustatif. Avec son format réduit, le flat white offre un ratio café-lait plus élevé, conférant à l’espresso un goût plus prononcé, même si la quantité d’espresso utilisée est identique à celle d’un latte. En revanche, le latte dilue davantage l’espresso.