Steam lance de nouvelles options de téléchargement pour économiser la bande passante

La majorité d’entre nous sont coincés chez eux en ce moment, ce qui signifie que beaucoup d’entre nous utilisent Internet à la fois pour le travail et pour le divertissement. Cela, à son tour, peut causer des problèmes de bande passante pour les FAI locaux, et nous avons vu un certain nombre d’entreprises déployer de nouvelles mesures pour aider à alléger la charge.

Aujourd’hui, Valve vient d’annoncer des mesures pour aider à économiser de la bande passante en ce qui concerne Steam, ainsi qu’à alerter les utilisateurs sur les mesures qu’ils peuvent prendre par eux-mêmes. La société affirme qu’elle ne mettra pas automatiquement à jour les jeux dans les bibliothèques des clients aussi régulièrement qu’auparavant pour aider à préserver la bande passante durant cette période de confinement.

À partir de cette semaine, Valve indique que Steam ne mettra immédiatement à jour automatiquement que les jeux auxquels vous avez joué au cours des trois derniers jours. Sinon, Valve indique que Steam répartira les mises à jour sur plusieurs jours.

Steam a déjà commencé la planification des mises à jour des jeux pour « la prochaine période creuse de l’heure locale », selon Valve, bien que si vous voulez mettre à jour un jeu manuellement, vous pouvez toujours le faire vous-même.

Valve a également rappelé aux utilisateurs les outils dont ils disposaient. Par exemple, les utilisateurs peuvent planifier des fenêtres de mise à jour automatique pour leurs jeux, ou dans le cas d’un jeu auquel ils ne jouent pas très souvent, ils peuvent complètement désactiver les mises à jour automatiques tout en le laissant installé. Les utilisateurs peuvent également limiter leurs propres connexions à Steam pour réduire la bande passante, et ils peuvent également déplacer les jeux entre les disques pour libérer de l’espace au lieu de supprimer ces jeux entièrement (et éventuellement de les télécharger à nouveau plus tard).

Vous pouvez trouver des détails sur la façon de faire tout cela sur le site de support Steam.

Une énorme charge sur le réseau

Valve se joint à Sony et Microsoft pour ajuster les téléchargements de jeux vidéo afin de réduire le trafic Internet pendant que de nombreuses personnes sont en quarantaine à la maison. Sony a annoncé il y a tout juste une semaine qu’elle ralentirait les téléchargements de jeux PlayStation en Europe, et la société a étendu cette politique aux États-Unis le 27 mars. Le 28 mars, Microsoft a déclaré qu’elle s’efforçait de « fournir des activités à plus haut débit, comme des mises à jour de jeux en dehors des heures de pointe », en partenariat avec les éditeurs de jeux Xbox. Les fournisseurs de vidéo en streaming, dont Amazon, Apple, Disney, Netflix, YouTube, ont également réduit la qualité de la diffusion pour tenter de diminuer le trafic réseau.

Steam a battu ses propres records d’utilisateurs simultanés à plusieurs reprises ce mois-ci, le dernier en date ayant plus de 23 millions de joueurs simultanés pendant le week-end.