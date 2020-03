Microsoft annonce Teams pour le grand public, mais Skype reste en vie

Dans le cadre de son actualité autour du lancement des offres Microsoft 365 Personnel et Famille, Microsoft a annoncé hier soir qu’elle lancera plus tard dans l’année ce qui est essentiellement une version grand public de Teams, son application de chat textuel, audio et vidéo. « Microsoft Teams for your personal life », comme Microsoft aime l’appeler, comportera un certain nombre d’outils qui permettront aux familles et aux petits groupes d’organiser plus facilement des événements, de partager des informations et de passer des appels vidéo.

Un grand nombre des nouvelles fonctionnalités annoncées aujourd’hui par Office sont liées à la pandémie en cours du COVID-19 et à la tendance au travail à domicile. Mais, Skype et Microsoft Teams sont sans doute les plus pertinents, car les gens cherchent à se connecter en ligne.

Comme Google l’a démontré depuis longtemps, il n’y a jamais assez d’applications de messagerie, mais il est intéressant de voir Microsoft donner un aperçu de cette orientation pour Teams alors qu’elle s’est longtemps concentrée uniquement sur Skype comme son application de chat personnel, d’appel audio et vidéo. Mais, Skype ne disparaîtra pas de sitôt. En effet, la firme a noté avoir constaté une augmentation significative de l’utilisation de Skype.

L’utilisation de Skype a augmenté, avec 40 millions de personnes qui l’utilisent quotidiennement en partie à cause de la pandémie du COVID-19, soit une hausse de 70 % d’un mois à l’autre, et nous constatons une augmentation de 220 % des minutes d’appel de Skype à Skype d’un mois à l’autre. Il y a moins de deux semaines, Microsoft partageait que l’utilisation de Teams avait explosé de 110 % au cours des quatre derniers mois.

Microsoft Teams pour le grand public proposera des fonctionnalités « pour votre vie personnelle ». L’entreprise souhaite que vous utilisiez Teams pour planifier des voyages, des réunions de quartier et des réunions de clubs de lecture. Vous pouvez partager des photos et des vidéos dans une discussion de groupe et passer des appels vidéo, comme vous pouvez vous y attendre. En outre, vous pourrez bientôt collaborer sur des listes de tâches partagées, attribuer des tâches à des personnes spécifiques et coordonner des horaires.

En preview dans les mois à venir

Et pour votre vie quotidienne, Microsoft promet des fonctionnalités permettant de partager des listes de courses, d’organiser les calendriers familiaux et de stocker des informations importantes comme les mots de passe Wi-Fi et les informations sur les comptes. Vous pourrez même obtenir des mises à jour de localisation depuis l’application Microsoft Family Safety annoncée hier soir.

Microsoft Teams pour Android et iOS recevront ces nouvelles fonctionnalités en preview « dans les mois à venir ». En effet, la version grand public de Teams ne sera lancée que plus tard dans l’année, et Skype reste pour l’instant le principal service de chat de Microsoft pour les consommateurs.