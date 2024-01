Fin du support Steam pour Windows 7/8/8.1 : passage obligatoire à Windows 10

Au fur et à mesure que le temps passe et que de nouvelles versions de Windows sortent, la pertinence des anciennes versions devient de plus en plus faible. Valve a récemment annoncé que Steam ne serait plus supporté par les systèmes d’exploitation antérieurs à Windows 10, y compris 7/8/8,1, en 2024. Et bien, cette date est maintenant arrivée, puisque l’arrêt du support a été mis en place.

Selon la page d’assistance officielle de Steam, le lanceur Steam ne prendra plus en charge les systèmes d’exploitation Windows 7.8. ou 8,1 après le 1er janvier 2024. Cela signifie que les services pour ces systèmes d’exploitation ont été interrompus dès maintenant. Cela inclut les services d’assistance, y compris l’installation, la configuration requise et les problèmes techniques.

Cette décision a été fortement influencée par l’arrêt des mises à jour de sécurité de Microsoft pour Windows 7 en janvier 2020 et pour Windows 8.1 en janvier 2023. Les systèmes dépourvus de mises à jour de sécurité peuvent être exposés à des attaques de logiciels malveillants et à des cyberattaques. Google Chrome a suivi le mouvement en mettant fin à la prise en charge de Chrome sur Windows 7.

Ces attaques exploitent la vulnérabilité de votre système obsolète, causant des dommages à n’importe quelle application ou un vol d’identité. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles Steam a abandonné la prise en charge de Windows 7/8/8,1.

Valve a rappelé aux joueurs de mettre à jour leur système d’exploitation vers Windows 10 ou une version ultérieure avant le 1er janvier 2024. L’entreprise précise toutefois que le client et les jeux Steam devraient fonctionner pendant un certain temps, mais qu’il n’est pas possible de promettre une fonctionnalité complète. Cela signifie également que ces anciennes versions ne recevront aucune future mise à jour, il est donc préférable de mettre à jour votre appareil dès que possible.

Nous nous attendons à ce que le client Steam et les jeux sur ces anciens systèmes d’exploitation continuent à fonctionner pendant un certain temps sans mises à jour après le 1er janvier 2024, mais nous ne sommes pas en mesure de garantir une fonctionnalité continue après cette date.

Bientôt la fin de Windows 10

De nombreux PC fonctionnant sous Windows 7 ou Windows 8 peuvent être mis à jour vers Windows 10 sans mise à niveau du matériel (et pourraient même mieux fonctionner avec le système d’exploitation plus efficace), mais la prise en charge de Windows 10 s’achèvera en octobre 2025. Microsoft a récemment promis que les correctifs de sécurité seraient maintenus après cette date pour les clients payants, mais nous ne savons pas encore à quoi ressemblera la tarification. Certains jeux PC Windows sont également jouables sur Linux grâce à la couche de compatibilité Proton de Steam.

Assurez-vous de mettre à jour votre système d’exploitation avec la dernière version de Windows, étant donné cette nouvelle.