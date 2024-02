Palworld dépasse Counter-Strike 2 en atteignant le 2e plus haut niveau sur Steam

Le nouveau jeu d’action-aventure et de survie de PocketPair, Palworld, a dépassé les deux millions de joueurs simultanés sur Steam, atteignant ainsi le deuxième plus haut niveau de l’histoire de la plateforme.

Palworld, bien qu’il s’agisse d’un jeu en accès anticipé présentant plusieurs problèmes de bugs, a dépassé la célèbre suite de FPS, Counter-Strike 2 de Valve, pour atteindre la prestigieuse deuxième place.

[2nd highest all-time peak in Steam history! ]

The number of Steam users currently playing #Palworld has exceeded 1.85 million!

Thank you for playing the game even though it is a weekday!

The team is working hard to ensure that you can enjoy the game even more comfortably. pic.twitter.com/v8IBwXCB3C

— Palworld (@Palworld_EN) January 23, 2024