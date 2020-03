Microsoft Edge : onglets à la verticale, Password Monitor, Collections, et bien plus

Ce n’est un secret pour personne que Microsoft Edge doit tout faire pour augmenter sa base d’utilisateurs. Après qu’Internet Explorer ait été pendant des années la cible de presque toutes les blagues concernant les navigateurs Web, Microsoft a décidé d’appuyer sur le bouton de réinitialisation en renommant le navigateur Edge et en y apportant un certain nombre de modifications.

Plus tôt cette année, Microsoft a commencé à déployer la nouvelle version de sa navigation Web Edge basée sur le navigateur open source Chromium de Google. Et honnêtement, à bien des égards, le nouveau Edge ressemble à Chrome avec une nouvelle couche de peinture. Mais, Microsoft a développé de nouveaux outils qui permettent de le différencier, et la société promet de fournir plusieurs nouvelles fonctionnalités importantes dans les mois à venir. Au cours des dernières années, Microsoft a fait de Edge un digne concurrent de Chrome, Opera et Firefox, et aujourd’hui, l’équipe de Edge lance de nouvelles fonctionnalités qui pourraient faire tourner quelques têtes.

Cette fonctionnalité, comme indiqué sur le blog Windows, est constituée d’onglets verticaux. Bien que cela puisse sembler un peu particulier au premier abord, il sera idéal pour les moniteurs 16:9 et les ordinateurs portables.

Lorsque l’on navigue sur Internet, la plupart d’entre nous se retrouvent probablement avec une tonne d’onglets ouverts. Le problème d’avoir une tonne d’onglets ouverts est en partie dû au fait qu’il devient finalement trop difficile de voir d’un seul coup d’œil quel onglet est quel autre. Les onglets verticaux résolvent ce problème en déplaçant vos onglets dans une barre latérale gauche qui s’agrandit lorsque vous la survolez.

De cette façon, vous n’avez pas à vous soucier de l’encombrement du texte des onglets. Les utilisateurs pourront passer d’une présentation horizontale à une présentation verticale en cliquant sur un bouton dans le coin supérieur gauche de leur fenêtre de navigation, ce qui leur permettra de passer d’une présentation à l’autre à la volée. Par exemple, le passage à une présentation verticale peut vous aider à nettoyer rapidement vos onglets sans vous soucier de fermer celui que vous devez garder ouvert.

Bientôt pour les Insiders

Microsoft note également que la fonctionnalité Collections de Edge, qui vous permet d’enregistrer le contenu de plusieurs pages Web en un seul endroit, arrivera dans les versions mobiles du navigateur au printemps. Et le mode Lecteur immersif de Edge, qui est déjà disponible, bénéficiera bientôt de nouvelles fonctionnalités. Smart Copy sera également une nouvelle fonctionnalité du navigateur. Avec, Edge peut conserver la mise en forme lorsque vous collez le tableau d’un site Web dans un document. Enfin Edge va se doter d’un nouveau moniteur de mots de passe pour s’assurer que vos informations d’identification n’ont pas été volées.

C’est une petite modification, mais elle pourrait s’avérer très utile. Cependant, il faudra attendre un certain temps avant qu’elle soit mise en ligne pour tous les utilisateurs de Edge, car Microsoft indique qu’elle devrait arriver dans le canal Insider au cours des prochains mois.