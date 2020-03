Steam établit un nouveau record d’utilisateurs actifs lié au confinement pour le coronavirus

La plateforme Steam de Valve a récemment annoncé qu’elle avait atteint un nouveau record en ce qui concerne le nombre d’utilisateurs connectés simultanément, le monde restant chez lui en raison de la pandémie du coronavirus.

Selon Steam, le 15 mars dernier, pas moins de 20 313 476 utilisateurs étaient connectés en même temps sur la plateforme de jeu, et il va sans dire que le fait que les gens restent chez eux en raison du COVID-19 est l’une des raisons de cette augmentation.

Un graphique partagé par Steam, et que vous pouvez voir sur la photo ci-dessous, montre que le nombre d’utilisateurs actifs a également dépassé les 19 millions d’utilisateurs le 17 mars.

Comme l’ont dit de nombreux utilisateurs sur reddit, ce serait le moment idéal pour Steam de lancer une nouvelle vente, d’autant plus que de nombreuses personnes restent à la maison et ont plus de temps pour jouer.

Selon les données officielles fournies par Steam, Counter-Strike : Global Offensive a été le jeu le plus joué sur la plateforme, avec un pic atteignant 971 220 utilisateurs connectés. Dota 2 et PUBG sont les deux autres jeux les plus populaires en ces temps difficiles.

Que le début

L’épidémie de coronavirus fait de plus en plus de victimes dans le monde entier. C’est pourquoi un nombre croissant d’entreprises recommandent à leurs employés de rester chez eux pour éviter le risque d’infection. En France, c’est le confinement total qui a été acté, et ce dès aujourd’hui 12 h.

En outre, beaucoup de géant de la technologie ont déjà annulé leurs conférences technologiques, passant à des versions en ligne uniquement, qui verraient essentiellement les annonces diffusées dans le cadre d’un flux sans aucun risque d’infection. Au moment où j’écris ces lignes, il y a plus de 182 762 cas confirmés de COVID-19, avec plus de 7 100 décès. Près de 80 000 personnes ont été guéries.