Les jeux classiques d’EA arrivent sur Steam

Pendant longtemps, certains des jeux les plus célèbres des années 90 et du début des années 2000 n’ont pas été disponibles sur le plus grand magasin de jeux au monde, Steam.

Electronic Arts était l’éditeur de ces jeux et pour les obtenir, il fallait installer EA app/Origin, une vitrine distincte avec davantage de données partagées, davantage de détails de carte stockés et davantage de tracas pour les prendre et y jouer — sans compter que la vitrine EA n’est pas la plus conviviale du marché.

Aujourd’hui, pour des raisons que seuls les hommes en perruque assis autour d’une table de jeu connaissent, plus de 20 titres EA classiques sont apparus sur Steam afin que vous puissiez les ajouter à votre bibliothèque avec les autres jeux que vous aimez. Des classiques absolus comme la franchise Command & Conquer et Dungeon Keeper sont là. Même le père de la simulation de Dieu, Populous et Populous 2, sont là.

Quelle que soit la raison pour laquelle ces jeux sont soudainement apparus, nous devrions nous réjouir et encourager EA à faire des choix en prenant un ou deux d’entre eux et en les ajoutant à nos bibliothèques Steam, car des jeux comme Dungeon Keeper 2 ne coûtent que quelques euros pour l’instant.

Liste des jeux classiques d’EA disponibles sur Steam

Il s’agit d’un véritable Panthéon des grands jeux d’antan. Voici les 24 titres :

Sid Meier’s Alpha Centauri Planetary Pack

Série Command & Conquer

Command & Conquer 3 Les Guerres du Tiberium

Command & Conquer 3 La Fureur de Kane

Command & Conquer 4: Le Crépuscule du Tiberium

Command & Conquer: Generals

Command & Conquer: Generals—Heure H

Command & Conquer: Alerte rouge

Command & Conquer: Série Alerte Rouge

Alerte Rouge — Counterstrike

Alerte Rouge — The Aftermath

Alerte Rouge 2

Command and Conquer: Alerte rouge 2 — La Revanche de Yuri

Alerte Rouge 3

Alerte Rouge 3 — La révolte

Command & Conquer: Renegade

Command and Conquer: Soleil de Tiberium

Command & Conquer: Soleil de Tibérium : Missions Hydre

Dungeon Keeper 2

Dungeon Keeper Gold

Série Populous

Populous 2: Trials of the Olympic Gods

Populous: The Beginning

SimCity 3000 Unlimited

Le Saboteur

Si vous n’avez pas joué à au moins un jeu de cette liste, vous n’avez pas l’âme d’un joueur ! Corrigez cela immédiatement.