Microsoft modifie les services Xbox et Teams suite à la hausse de 775 % de la demande sur le cloud

Microsoft constate une augmentation massive de la demande pour ses services sur le cloud pendant la pandémie de coronavirus en cours. « Nous avons constaté une augmentation de 775 % de nos services sur le cloud dans les régions qui ont imposé des mesures de distanciation sociale ou d’abri en place », explique un article du blog de Microsoft Azure.

Tout comme Amazon, une partie de la technologie de Microsoft est devenue cruciale au milieu de la nouvelle crise des coronavirus alors que les gens travaillent et jouent à la maison. Cette augmentation de la demande comprend l’utilisation de Windows Virtual Desktop qui a plus que triplé, tandis que l’utilisation gouvernementale de Power BI pour partager les tableaux de bord de données COVID-19 était en hausse de 42 %. Et, elle a enregistré un nombre record pour Microsoft Teams, Xbox Game Pass, Xbox Live et Mixer.

Microsoft a commencé à modifier ses services en ligne en conséquence. « Pour rationaliser la modération et garantir la meilleure expérience possible pour notre communauté, nous procédons à de petits ajustements », indique une note de support Xbox. « Nous avons temporairement désactivé la possibilité de télécharger des images de jeu, des images de club et des arrière-plans de club personnalisés ». Les jeux Xbox personnalisés actuels fonctionneront très bien, mais Microsoft essaie d’alléger la charge de travail de son équipe de modération qui vérifie les nouveaux téléchargements lors d’une augmentation générale de l’activité de Xbox Live.

Microsoft indique qu’elle travaille également avec les éditeurs de jeux Xbox pour « fournir des activités à plus haut débit comme les mises à jour de jeux pendant les heures creuses ». Sony a également adopté une approche analogue en ralentissant les téléchargements de jeux PlayStation afin de préserver la vitesse globale d’Internet.

Le COVID-19 en cause

La semaine dernière, Microsoft a révélé qu’elle donnerait la priorité à l’accès au cloud pour les premiers intervenants et les services d’urgence, et qu’elle maintiendrait le service Microsoft Teams opérationnel. L’utilisation des Teams a augmenté sa base d’utilisateurs de 12 millions en une semaine seulement au début du mois, et les Teams de Microsoft ont d’abord souffert de quelques interruptions de service en conséquence.

Microsoft a maintenant modifié temporairement certains aspects de Teams afin d’améliorer leur capacité et leur fiabilité globales. « Nous avons fait quelques ajustements temporaires pour sélectionner des capacités non essentielles comme la fréquence de vérification de la présence des utilisateurs, l’intervalle dans lequel nous indiquons quand l’autre partie tape, et la résolution vidéo ».

Nadella a également déclaré qu’elle était convaincue que Microsoft sortirait de la crise du COVID-19 « assez forte ».