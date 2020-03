Les Google Pixel Buds 2 passent par la FCC, ce qui suggère un lancement imminent

En octobre dernier, Google a annoncé lors de l’événement « Made by Google » que les Pixel Buds 2 et la série de smartphones Pixel 4 étaient complémentaires, mais elle n’a donné qu’une vague date de lancement au printemps 2020 pour le nouvel accessoire audio.

Il y a quelques jours, MySmartPrice a repéré une présence des Pixel Buds 2 (ou plutôt des écouteurs « Google Wireless ») sur le site de la FCC, ce qui laisse penser que les écouteurs sont sur le point de faire l’objet d’une sortie commerciale. Toutefois, il reste à voir si la pandémie liée au COVID-19 pourrait entraîner un retard dans le lancement.

La présence sur le site de la FCC ne mentionne rien de nouveau sur les « Buds » de nouvelle génération, mais nous les avons déjà vus lors de l’annonce de Google en octobre 2019. Les Pixel Buds 2 sont de véritables écouteurs sans fil, sans câble entre les deux oreillettes comme c’était le cas sur la version originale. De plus, vous bénéficiez d’une connectivité Bluetooth longue portée, et d’une autonomie de 5 heures (ou 19 heures avec le boîtier de charge).

Ils sont résistants à la sueur et à l’eau, possèdent une petite aile pour les maintenir en place, sont équipés de capteurs tactiles sur chaque « écouteur » qui réagissent aux tapotements et aux glissements (slide) pour le contrôle, et Google Assistant est évidemment disponible pour nos besoins de contrôle vocal.

L’inscription sur le site de la FCC intervient plusieurs semaines après l’apparition des « Buds » sur le site Web du Wireless Power Consortium, bien que le dépôt ait été retiré depuis lors. L’apparition sur le WPC confirme néanmoins que la charge sans fil de 5W est bien prévue, ce qui devrait être assez rapide pour recharger les Pixel Buds 2 en un rien de temps.

Une grosse concurrence

Google a déjà révélé que les nouveaux écouteurs vous coûteront 179 dollars — pour le moment nous ne savons pas s’ils arriveront en France. Au départ, nous pensions que les nouveaux Pixel Buds seraient lancés lors de la I/O de cette année, prévu du 12 au 14 mai, mais cet événement a été complètement annulé en raison des inquiétudes concernant le coronavirus. Il est donc probable qu’ils soient lancés par le biais d’un simple article de blog ou similaire.

Nous attendons toujours les écouteurs Surface Earbuds de Microsoft à 249 dollars, qui ont également été annoncés en octobre dernier, mais qui ont été reportés au printemps. Google et Microsoft devront faire face à une concurrence féroce de la part des populaires AirPods et AirPods Pro d’Apple, des nouveaux Galaxy Buds+ de Samsung et d’autres véritables écouteurs sans fil.