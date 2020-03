iPad Pro 2020 : le démontage et le test de durabilité ne sont pas rassurants

Malgré toutes les difficultés et les discussions sur les retards ou l’insuffisance des composants, Apple a lancé ce qui pourrait être son plus grand changement à la gamme d’iPad Pro jusqu’à présent. En fait, ce n’est peut-être pas l’iPad Pro lui-même qui a subi le plus grand changement, mais son accessoire qui l’accompagne, le clavier.

Oui, l’iPad Pro 2020, et plus précisément le modèle plus grand de 12,9 pouces, est équipé d’un nouveau LiDAR pour la réalité augmentée. Mais à part les quelques mises à jour matérielles, il semble que les iPad Pro de cette année soient presque identiques aux iPad Pro de 2018, ce qui n’est pas nécessairement une bonne chose.

Bien qu’il n’ait pas eu la commodité de ses outils professionnels et de son équipement d’enregistrement de bureau, iFixit a quand même réussi à démonter « chez lui » la variante la plus intéressante des deux nouveaux iPad Pro de 2020. Heureusement, les modèles 2020 et 2018 sont apparemment structurés et conçus de manière si similaire que l’expérience de l’un s’est transférée à l’autre. Cela signifie que voir ses entrailles ne sera pas une partie de plaisir.

Comme son prédécesseur, l’iPad Pro 2020 de 12,9 pouces est rempli de colle, et un « piège » qui pourrait facilement rebuter les débutants. Heureusement, iFixit a fait le travail pour nous il y a deux ans. Il suffit de dire que réparer quoi que ce soit sur ce nouvel iPad Pro, même le port USB-C modulaire, ne va pas être facile.

Évidemment, iFixit a regardé les entrailles de la bête, et plus particulièrement le scanner LiDAR, qui mesure la distance aux objets environnants jusqu’à 5 mètres de distance et permet des expériences améliorées avec la réalité augmentée. iFixit a également examiné la nouvelle puce A12Z Bionic, qui contient un processeur graphique à 8 cœurs, une architecture thermique améliorée et des contrôleurs de performances optimisés. Le A12Z est associé à 6 Go de RAM, une mise à niveau par rapport aux 4 Go sur tous les modèles, sauf le modèle de 1 To lancé en 2018.

Dans l’ensemble, l’iPad Pro 2020 a obtenu un score de réparabilité iFixit de 3 sur 10, le même que le modèle 2018, en raison des « procédures de réparation assez abyssales » de l’appareil.

Et le test de torture ?

Zack Nelson, de JerryRigEverything, donne également son avis sur les nouveaux iPad Pro 2020, cette fois-ci avec le modèle plus petit de 11 pouces. Le YouTuber ne ménage pas ses mots pour critiquer les nombreuses décisions d’Apple en matière de design. Mais la principale critique porte sur la façon dont l’iPad Pro 2020, exactement comme l’iPad Pro 2018, se plie et se rompt facilement avec suffisamment de pression.

Il suffit d’un peu de pression et en un rien de temps votre iPad Pro se rond comme une brindille, en particulier autour de la zone du microphone, qui est placé au centre. Les clients qui recevront leurs commandes de tablettes à l’avenir deviendront probablement un peu prudents après que le nouveau produit aura atteint leur porte.

Bien sûr, certains lui reprocheront ses attentes et ses méthodes de test irréalistes. Il va sans dire que l’iPad Pro n’est pas quelque chose que vous voudrez laisser sans protection, même dans votre sac. Surtout s’il devient votre seul ordinateur, comme Apple semble le suggérer.