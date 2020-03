Xiaomi a lancé ses écouteurs Mi True Wireless Earphones 2, et le routeur Mi AIoT Router

Les écouteurs Mi True Wireless Earphones 2 sont devenus vendredi dernier la dernière paire d’écouteurs lancée par Xiaomi. Les nouveaux écouteurs sans fil succèdent aux écouteurs Mi True Wireless lancés l’année dernière. Le prix des écouteurs Mi True Wireless Earphones 2 est fixé à 99,99 euros.

Les écouteurs Mi True Wireless Earphones 2 apparaissent comme la variante mondiale du Mi AirDots Pro 2 qui a été lancé en Chine l’année dernière. Et, la société fait la promotion du nouveau modèle comme successeur des Mi True Wireless Earphones. Xiaomi a fourni l’annulation du bruit ambiant (ANC) comme nouvelle fonctionnalité sur les écouteurs Mi True Wireless Earphones 2.

Les écouteurs sont équipés de membranes de 14,2 mm et d’une large bobine dynamique composite. Il existe également une technologie de tonalité haute définition Bluetooth (LHDC) pour fournir un son de haute qualité sans fil.

Comme les AirPods d’Apple, les Mi True Wireless Earphones 2 permettent d’accéder à la musique, aux appels vocaux et à l’assistant vocal par un double tapotement sur les écouteurs. Les écouteurs comprennent également une détection intra-auriculaire grâce à des capteurs optiques intégrés. Avec des smartphones fonctionnant avec la dernière version de MIUI, les Mi True Wireless Earphones 2 permettent un couplage rapide. Cela ressemble aussi à la facilité avec laquelle nous pouvons appairer les AirPods avec un iPhone compatible. De plus, le boîtier de charge des écouteurs est équipé d’un port USB Type-C.

Les écouteurs Mi True Wireless 2 sont conçus pour offrir 4 heures d’autonomie sur une seule charge, tandis que le boîtier de charge porte l’autonomie à 14 heures. Les écouteurs prennent également une heure pour charger complètement les batteries intégrées. De plus, ils pèsent 50 g.

Passons au Mi AIoT Router

En plus des écouteurs Mi True Earphones 2, Xiaomi a également introduit le Mi AIoT Router AC2350, qui est la variante Wi-Fi 5 du Mi AIoT Router AX3600 qui a été lancé en Chine le mois dernier avec le support du Wi-Fi 6.

Le routeur Mi AIoT AC2350 prend en charge jusqu’à 128 appareils et est doté de la prise en charge du Wi-Fi a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5). Sous le capot, il y a une puce Qualcomm. Le routeur dispose également de sept amplificateurs de puissance externes et de sept antennes indépendantes qui offrent une vitesse Wi-Fi allant jusqu’à 2 183 Mb/s. De plus, il y a une antenne AIoT dédiée pour les appareils connectés.

Xiaomi affirme que son routeur Mi AIoT AC2350 peut découvrir automatiquement de nouveaux appareils. Il existe également un support multi-utilisateurs, de multiples portés d’entrée et de sortie (MU-MIMO) pour fournir une expérience efficace sur plusieurs appareils.

Le prix du Mi AIoT Router AC2350 est fixé à 49,99 euros. Xiaomi a également annoncé le prix du Mi AIoT Router AX3600 qui sera mis en vente à 119,99 euros.