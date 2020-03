Microsoft organise un événement de presse en ligne sur Office le 30 mars

Microsoft prévoit d’organiser un événement de presse numérique le 30 mars. En effet, comme le rapporte The Next Web, le géant de la technologie basé à Redmond a envoyé des invitations aux journalistes pour un événement numérique. Le géant du logiciel n’a évidemment pas partagé de détails sur ce que nous sommes censés voir en direct lors de l’événement, mais la société a partagé le slogan, qui est « Apprenez à être plus productifs dans le travail, la vie et la famille ».

Alors que le géant du logiciel organise généralement des événements de presse au printemps à New York, la nouvelle pandémie de coronavirus en cours signifie que l’entreprise organisera cet événement entièrement en ligne. L’événement numérique de Microsoft débutera à 16 heures, heure française, le lundi 30 mars.

Beaucoup croient que ce nouvel événement verra l’introduction d’un abonnement grand public pour Microsoft 365. En effet, nous espérons en savoir plus sur les projets de Microsoft concernant Office 365, notamment sur les nouvelles applications et les nouveaux services axés sur la productivité. Il s’agira probablement d’abonnements pour les consommateurs à Microsoft 365, sous une potentielle marque « Life ».

Microsoft a travaillé sur une version « Life » de Microsoft Teams, qui comprend des fonctionnalités telles que l’envoi de lieux, le partage de calendriers familiaux et le partage de documents. Des rumeurs antérieures ont également suggéré que l’abonnement pourrait inclure un gestionnaire de mots de passe et Office. Vous pouvez vous attendre à ce que d’autres fonctionnalités destinées aux consommateurs soient incluses dans l’abonnement, bien que le streaming de jeu ne semble pas faire partie de l’équation.

Pas d’annonces de la gamme Surface

Cependant, nous ne nous attendons pas à voir de nouveau matériel Surface durant celui-ci. Microsoft rafraîchit ou annonce généralement certains dispositifs de la gamme Surface lors de ces événements de printemps, mais les détails concernant un potentiel successeur du Surface Go 2 et un Surface Book 3 ne seront pas partagés lors de cet événement numérique.

Microsoft a révélé la semaine dernière qu’elle organisera sa prochaine conférence de développeurs, la Build, en ligne plutôt qu’un événement physique à Seattle. Microsoft prévoit de divulguer plus d’informations sur ses projets de double écran lors de la Build cette année, à la fois pour Android et Windows 10X, et il est possible que nous en apprenions davantage sur les projets matériels Surface au cours de la Build en mai.