WhatsApp pourrait introduire les messages autodestructibles pour les chats individuels

WhatsApp pourrait ajouter des messages autodestructeurs pour les chats individuels, si l’on en croit la dernière version bêta qui semble introduire une telle fonctionnalité. Les gens de WABetaInfo ont découvert une nouvelle expérience dans la dernière version bêta qui montre que WhatsApp cherche maintenant à ajouter une fonctionnalité appelée « Supprimer les messages » à son client Android (et très probablement aussi à iOS dans le futur).

Ce n’est pas la première fois que WhatsApp joue avec une telle fonctionnalité, car la société a déjà testé des messages autodestructeurs pour les chats de groupe au deuxième semestre de l’année dernière. L’idée était simple : vous pouviez envoyer un message et le configurer pour qu’il soit automatiquement supprimé après un certain temps. Mais aujourd’hui, il semble que la société, propriété de Facebook, veut permettre aux utilisateurs d’activer de telles capacités dans les chats individuels également.

Selon les informations relayées par WABetaInfo, il semble que les utilisateurs pourront « choisir la durée de vie des nouveaux messages avant leur suppression », les options variant entre 1 heure et 1 an.

Les messages autodestructibles ne sont pas une idée complètement nouvelle, car Telegram, qui est l’une des alternatives les plus populaires à WhatsApp, offre déjà de telles capacités pour des discussions secrètes. Telegram utilise la confidentialité comme l’un de ses principaux arguments d’attraction à sa plateforme, et les chats secrets ainsi que les messages autodestructeurs sont parmi les principaux points forts de l’application.

Ce message s’autodétruit dans 5… 4… 3…

À ce jour, on ne sait évidemment pas quand et si WhatsApp apporte à la version stable de l’application des messages qui peuvent être automatiquement supprimés dans les chats individuels, mais ce qui est très clair, c’est que l’entreprise n’a toujours pas abandonné l’idée de le faire.

Cependant, les fonctionnalités bêta vont et viennent de temps en temps, alors ne soyez pas trop surpris si l’entreprise n’apporte pas celle-ci. Pour l’instant, on va se réjouir avec le mode sombre sur Android et iOS, car l’attente des messages autodestructibles pourrait être assez longue.