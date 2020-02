Microsoft prêt à lancer son Surface Book 3 et sa Surface Go 2 au printemps

Si l’on en croit une nouvelle rumeur, Microsoft organisera un nouvel événement Surface au printemps. Et, il semble que deux des modèles qui seront annoncés ne soient autres que le Surface Book 3 et le Surface Go 2.

Souvent décrit comme la meilleure alternative au MacBook d’Apple (bien que le Surface Laptop ait un facteur de forme plus traditionnel analogue à celui du MacBook), le Surface Book devrait recevoir une mise à niveau bienvenue, principalement axée sous le capot. Un rapport publié cette semaine indique que le Surface Book 3 continuera à utiliser des processeurs Intel, malgré l’intérêt croissant de Microsoft pour l’adoption de puces AMD pour ses modèles Surface.

Cependant, le géant du logiciel devrait rester fidèle aux processeurs Intel de 10e génération pour l’instant, associé à un maximum de 32 Go de RAM sur les configurations haut de gamme. Plusieurs options de GPU NVIDIA seront disponibles, notamment la série GTX 16 qui sera proposée en standard sur les configurations haut de gamme. D’autre part, il est probable que Microsoft prévoit une version spéciale de Surface Book 3 équipée d’un GPU NVIDIA Quadro, mais pour l’instant on ne sait pas encore si tout le monde pourra l’obtenir ou si ce modèle ciblera spécifiquement les entreprises.

Microsoft continuera à proposer deux versions de Surface Book avec des écrans de 13,5 pouces et 15 pouces, et l’option SSD maximale sera de 1 To (ce qui est clairement insuffisant pour les professionnels étant donné que le meilleur MacBook Pro offre 8 To).

Il va sans dire que le Surface Book 3 ne sera pas bon marché, mais le rapport affirme que le modèle de base commencera à 1 400 dollars.

Un modèle Surface toujours plus abordable

En outre, Microsoft prévoit également de dévoiler la deuxième génération de Surface Go, avec des mises à niveau principalement sous le capot. Une puce Pentium Gold ou Core M devrait être utilisée, ainsi qu’un petit coup de pouce en matière de mémoire vive et de stockage. Ce sera toujours le modèle Surface le moins cher de Microsoft, dont le prix commencera très probablement à 449 euros, tout comme la génération actuelle.

Aucun de ces changements n’est aussi spectaculaire que les mises à niveau apportées par Microsoft à sa gamme de produits Surface Laptop et Surface Pro à la fin de l’année dernière. Microsoft n’a pas encore annoncé de date pour un événement Surface au printemps, mais ZDNet note que Microsoft organise généralement un événement à New York quelques semaines avant sa conférence de développeur Build, prévue du 19 au 21 mai de cette année.