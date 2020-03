Microsoft permet à tout le monde d’essayer Windows 10X

Microsoft a publié une nouvelle image d’émulateur Windows 10X qui peut être utilisée par des utilisateurs qui ne font pas partie du programme Insider afin d’essayer le nouveau système d’exploitation de la société, destiné aux périphériques pliables et à double écran. Il y a quelques nouvelles fonctionnalités dans cette nouvelle version, mais l’une des clés est que vous pouvez l’installer sur n’importe quel PC Intel.

Windows 10X a été annoncé fin 2019 et est censé alimenter de nouveaux appareils équipés de deux écrans, y compris le Surface Neo de Microsoft. Plus tôt cette année, le géant du logiciel a publié la première image officielle de Windows 10X pour Microsoft Emulator, permettant aux utilisateurs inscrits au programme Windows Insider de l’essayer sur leurs propres appareils.

Aujourd’hui, la société a encore élargi cette approche avec la sortie de la version 10.0.19578 de l’image Windows 10X Emulator, qui peut être installée par n’importe qui depuis le Microsoft Store, qu’il soit un Insider ou non. « La version 10.0.19578 de Windows 10X Emulator Image comprend un nouveau CLUF qui ne nécessite plus d’être installé sur une machine Windows Insider », explique Microsoft.

« Vous pouvez désormais l’installer sur la version 10.0.17763 ou supérieure de Windows 10. Avec les SDK publiés, les développeurs peuvent utiliser cette nouvelle configuration pour tester leurs applications existantes sur les appareils à double écran et pour améliorer leur expérience des applications avec des modèles à double écran ; en profitant de la classe TwoPaneView et en exploitant la Wonder Bar avec CompactOverlay ».

L’un des plus grands changements de cette version est l’ajout de conteneurs d’applications Win32, qui utiliseront le modèle de fenêtrage de Windows 10X avec un placement de fenêtre défini par le système. Il est censé être plus convivial pour les périphériques avec ce facteur de forme.

L’avenir est là

Il y a quelques autres petites choses répertoriées dans les notes de version. Il existe une première version d’une nouvelle application Explorateur de fichiers, qui dispose d’une intégration avec OneDrive, quelque chose qui n’était pas inclus dans l’image d’origine.

Windows 10X n’a pas encore de date de sortie, mais il est probable que le système d’exploitation puisse être prêt au cours de l’été. Il pourrait faire ses débuts sur le Surface Neo, dont le lancement était initialement prévu pour la fin d’année 2020, mais qui pourrait se faire beaucoup plus tôt. Mais, plusieurs autres partenaires de Microsoft devraient l’installer sur leurs propres appareils, notamment HP, Dell, Lenovo et d’autres.

Microsoft Emulator et l’image Windows 10X sont désormais disponibles chez Microsoft.