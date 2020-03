Le Vivo NEX 3S 5G est officiel, avec des spécifications bétons

Le Vivo NEX S a contribué à mettre le fabricant chinois sur le marché mondial grâce à la première caméra « pop-up » du marché. C’était il y a presque deux ans et, depuis lors, beaucoup d’autres caméras de ce type ont fait leur apparition, puis ont disparu de la scène. Il semble que Vivo ne soit pas encore prête à se défaire de cet héritage. La preuve en est le nouveau Vivo NEX 3S 5G qui vous donnera une impression de déjà-vu jusqu’à ce que vous regardiez sa fiche technique.

Il n’y a pas si longtemps, Vivo a lancé le NEX 3, disponible en versions 4G et 5G. Il a poursuivi l’héritage de la caméra pop-up de la gamme NEX et a ajouté un écran en cascade, dit « waterfall », et un bloc de caméra circulaire. Concernant l’apparence, le NEX 3S 5G est identique à son prédécesseur, car les changements se retrouvent sous le capot et, même là, pas si nombreux.

Il n’y a pas de boutons d’alimentation et de volume sur les bords du smartphone. Il est équipé de boutons « TouchSense », sensibles à la pression, pour contrôler le volume et le démarrage dudit smartphone.

Ce qui a changé, c’est le processeur, puisque l’on retrouve maintenant le Snapdragon 865 de Qualcomm qui est livré avec une puce 5G. Les deux types de mémoire ont également été mis à niveau, en utilisant de la LPDDR5 pour la RAM et de l’UFS 3.1 pour le stockage interne. Dans l’ensemble, le Vivo NEX 3S 5G est annoncé pour améliorer la vitesse et les performances, mais seulement si vous n’avez pas de Vivo NEX 3 5G…

En effet, tout le reste est exactement identique entre les deux, de l’écran waterfall de 6,89 pouces avec une résolution de 2 256 x 1 080 pixels et au ratio écran/châssis de 99,6 %, à la batterie d’une capacité de 4 500 mAh en passant par le bloc de caméra à triple capteur photo.

Un coloris orange

Ce dernier est toujours composé d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un téléobjectif de 13 mégapixels et d’un capteur photo ultra-large de 13 mégapixels. Et, bien sûr, la caméra frontale pop-up avec son propre flash est toujours là. Et, il s’agit toujours d’un capteur de 16 mégapixels. Le smartphone fonctionne sous Android 10 avec Funtouch OS 10.

Le seul changement externe mineur est que le Vivo NEX 3S 5G dispose désormais d’une troisième option de couleur en orange. La bonne nouvelle est que, malgré le changement de spécifications, le smartphone est lancé avec un prix de vente conseillé légèrement inférieur, à partir de 4 998 RMB (635 euros) pour 8 Go de RAM et de 5 298 RMB (675 euros) pour le modèle à 12 Go de RAM, les deux étant livrés avec 256 Go de stockage en standard.