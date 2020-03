adidas GMR vous récompensera dans FIFA Mobile lorsque vous jouerez au football pour de vrai

Relier les mondes physique et numérique a toujours été un rêve pour de nombreuses entreprises technologiques, surtout lorsqu’il s’agit de créer de nouvelles expériences qui, à leur tour, génèrent des ventes ou un engagement des clients.

Ce rêve est encore plus grand pour les jeux qui veulent étendre leur portée au-delà des ordinateurs et des smartphones. adidas, Google et EA Sports viennent peut-être de réaliser ce rêve d’une manière étrange, mais ingénieuse, qui consiste à mettre un petit tracker dans vos chaussures adidas.

L’un des principaux problèmes que pose le rapprochement entre le physique et le numérique, en particulier dans les jeux, est de trouver comment faire correspondre les actions du monde réel à celles du jeu. Souvent, la réponse immédiate implique des données de localisation ou de réalité augmentée, mais cela n’a pas vraiment de sens lorsqu’il s’agit de jeux ou d’applications qui simulent des activités physiques du monde réel comme le sport. Heureusement pour adidas, Google a travaillé sur quelque chose qui peut l’aider.

Le projet Jacquard de Google visait à rendre la technologie destinée aux wearables vraiment « portable ». Sa première mise en œuvre publique, une veste chez Levi’s, était étrange, et peu pratique. Heureusement, cette collaboration avec adidas et EA Sports est en fait plus logique, donnant naissance à l’adidas GMR.

L’adidas GMR n’est en fait qu’une semelle intelligente avec une balise Jacquard by Google à l’intérieur et peut être placée dans n’importe quelle chaussure adidas. L’objectif de base est de mesurer les mouvements et leur force, la vitesse, la distance, etc. Ces mouvements sont ensuite associés au jeu mobile FIFA d’EA Sports pour obtenir des récompenses qui permettent d’améliorer le score final de l’équipe du joueur.

Un tout petit prix

En bref, c’est comme si vous jouiez au jeu sur mobile alors que vous jouez au football ou même que vous vous entraînez dans le monde réel, une perspective qui, selon les trois sociétés, plaira aux joueurs et aux fans de football. Au moins assez pour pouvoir en acheter une.

Vous pouvez télécharger FIFA Mobile depuis l’App Store et Google Play Store, puis vous connecter directement à adidas GMR. adidas GMR a un prix de vente de 34,99 €.