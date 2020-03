Logitech Powered 3-en-1 Dock : elle peut recharger plusieurs appareils sans fil

Après qu’Apple a annulé son bloc de charge AirPower — celui qui était censé charger un iPhone, une Apple Watch et des AirPods en même temps — d’autres fabricants ont pris des mesures pour combler les lacunes. Logitech est la dernière entreprise à lancer un tel produit en annonçant la station d’accueil 3-en-1 pour la recharge sans fil, le Powered.

À l’instar du projet d’Apple, la Logitech Powered a l’espace et la capacité de charger un iPhone, des AirPods et une Apple Watch en même temps. Alors que les AirPods sont posés à plat sur la station, le smartphone chargé en position verticale, avec une station de charge dédiée à la montre située à côté dudit smartphone.

Le socle debout et le socle de charge à plat sont tous deux capables de charger les smartphones, de sorte que la station d’accueil 3-en-1 Powered pourrait être un bon choix pour les ménages équipés de plusieurs appareils. Selon Logitech, la Powered fonctionnera également avec des appareils compatibles avec la technologie Qi, notamment ceux de Samsung, Google et LG. Une liste complète de compatibilité est disponible sur le site web de Logitech.

Malheureusement, étant donné qu’Apple utilise une technique de charge propriétaire pour l’Apple Watch, c’est la seule chose pour laquelle vous pourrez utiliser le troisième chargeur.

L’annonce de Logitech aujourd’hui ne s’est pas arrêtée à la station d’accueil 3-en-1, car la société a également dévoilé le Powered Wireless Charging Stand.

Il s’agit essentiellement d’un dock de charge sans fil qui vous permet de tenir votre smartphone en position verticale et de continuer à l’utiliser pendant qu’il se charge. Pour compléter ce trio de nouveaux appareils, il y a le Powered Wireless Charging Pad, qui est un produit assez simple si vous avez déjà utilisé un chargeur sans fil.

Petit bémol

Malheureusement, les trois chargeurs sont également alimentés par des connecteurs propriétaires Logitech Barrel, pas USB-C ni même micro USB comme les autres chargeurs sans fil. Cela les rend analogues au chargeur sans fil Powered original de Logitech, qui avait le même problème.

Ces trois produits offrent une capacité de charge rapide de 7,5 W pour les appareils Apple et de 9 W pour les appareils Samsung. La Powered 3 en 1 est sans surprise la plus chère du lot, avec un prix de 129,99 dollars. Le Wireless Charging Stand coûte 59,99 dollars et le Wireless Charging Pad est le plus abordable avec un prix de 39,99 dollars. Ces trois produits sont disponibles dès aujourd’hui de l’autre côté de l’Atlantique, mais pas encore en France.